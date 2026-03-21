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Sultanes Femenil vence a Diablos y lidera la Serie de la Reina

Cuando el partido parecía controlado por Diablos, que mantenía ventaja de 5-2, Sultanes encontró la oportunidad de reaccionar

  • 21
  • Marzo
    2026

Sultanes Femenil dio un paso firme rumbo al campeonato al imponerse 8-7 a Diablos Rojos Femenil en el Juego 3 de la Serie de la Reina 2026, resultado que coloca a la novena regiomontana a una sola victoria del título dentro de la Liga Mexicana de Softbol.

El encuentro, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, tuvo un desarrollo cambiante, con momentos de dominio para ambos equipos, aunque fue Monterrey quien supo responder en el instante clave para inclinar la balanza a su favor y tomar ventaja de 2-1 en la serie.

Un sexto inning que marcó el destino del juego

Cuando el partido parecía controlado por Diablos, que mantenía ventaja de 5-2, Sultanes encontró la oportunidad de reaccionar en la sexta entrada. 

En ese episodio, la ofensiva visitante explotó con un ataque contundente que terminó por cambiar el rumbo del encuentro.

La novena regiomontana logró fabricar seis carreras en ese inning, combinando poder y oportunidad con el bat. En ese momento aparecieron batazos clave de jugadoras como Baylee Klingler, Soclaina Van Gurp y el respaldo ofensivo de compañeras como Danielle O’Toole y Marcela Díaz, quienes ayudaron a mantener vivas las oportunidades en el ataque.

El marcador se transformó rápidamente en un 8-5 que dejó sin margen de error al conjunto capitalino.

Klingler y Van Gurp encabezan la reacción ofensiva

La remontada tuvo como protagonistas a Baylee Klingler y Soclaina Van Gurp, quienes se encargaron de liderar el ataque en el momento más determinante del juego. Klingler firmó una actuación destacada al irse de 4-3, además de conectar cuadrangular y producir cuatro carreras, convirtiéndose en la pieza clave del triunfo.

Por su parte, Van Gurp también aportó poder al conectar un jonrón en ese mismo episodio, contribuyendo directamente a la voltereta que terminó marcando la diferencia en la pizarra.

Además, el orden al bat de Sultanes mostró profundidad con la participación de Kristen Clark y Emily Salazar, quienes aportaron turnos de calidad en momentos de presión para sostener el ataque regiomontano.

Diablos presiona hasta el final

El equipo escarlata no se despegó del juego y logró responder en ese mismo inning con dos carreras que acercaron el marcador a 8-7, manteniendo la tensión hasta los últimos outs.

En la ofensiva de Diablos destacaron jugadoras como Japhet Amador y Julieta Martínez, quienes encabezaron los intentos de reacción del conjunto capitalino.

A pesar del empuje, la ofensiva local no logró concretar la igualada en los episodios finales, luego de que el pitcheo de Sultanes lograra contener el daño en los momentos clave.

Un duelo de alta producción ofensiva

A diferencia de los dos primeros encuentros, donde predominó el pitcheo, este tercer juego se caracterizó por su intensidad con el bat. 

El partido registró un total de 16 imparables y 15 carreras, reflejando los ajustes ofensivos de ambos equipos en una final que ha ido elevando su nivel competitivo.

Monterrey se coloca a un paso del campeonato

Con este resultado, Sultanes Femenil toma el control de la Serie de la Reina con marca de 2-1 y queda a una victoria de conquistar el campeonato 2026.

El siguiente compromiso será determinante, ya que un triunfo regiomontano sellaría el título, mientras que una victoria de Diablos obligaría a disputar un quinto y definitivo juego.

La serie se mantiene en territorio capitalino, donde se definirá si Monterrey concreta la remontada en la final o si Diablos logra extender la batalla por el campeonato.


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