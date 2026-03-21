Explosión en fábrica de Corea del Sur deja 10 fallecidos

Un incendio de gran magnitud en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur, dejó un saldo trágico luego de que equipos de rescate localizaran 10 cuerpos entre los restos calcinados del inmueble, mientras continúan las labores para ubicar a cuatro personas desaparecidas.

El siniestro, que presuntamente habría sido provocado por una explosión, también dejó al menos 59 personas heridas, de las cuales 25 presentan lesiones graves, según reportes del Ministerio del Interior y Seguridad.

Operativo masivo y condiciones de alto riesgo

Más de 500 elementos de emergencia, entre bomberos, policías y rescatistas, fueron desplegados para contener el fuego y llevar a cabo las labores de búsqueda, en medio de un escenario complicado por el colapso estructural del edificio afectado.

Las imágenes captadas en el lugar mostraban una densa columna de humo elevándose desde el complejo industrial, mientras algunos trabajadores, en un intento desesperado por salvarse, saltaban desde las alturas para escapar de las llamas.

Hallazgo de víctimas entre los escombros

De acuerdo con autoridades locales, los restos de una persona fueron localizados en el segundo piso del edificio, mientras que otros nueve cuerpos fueron encontrados en lo que se presume era un gimnasio ubicado en el tercer nivel.

Los equipos de rescate lograron inspeccionar todas las áreas accesibles; sin embargo, se estima que las personas aún desaparecidas podrían encontrarse atrapadas bajo estructuras colapsadas, lo que ha obligado a planear nuevas evaluaciones antes de remover escombros.

Hasta el momento, una de las víctimas ha sido identificada, mientras que en los demás casos se realizan pruebas genéticas para confirmar su identidad.

Explosión y materiales peligrosos complicaron el incendio

El incendio fue reportado alrededor de la 1:18 de la tarde del viernes. Aunque la causa exacta sigue bajo investigación, testigos señalaron haber escuchado una explosión momentos antes de que el fuego se propagara rápidamente por las instalaciones.

Las labores de contención se centraron en evitar que las llamas alcanzaran áreas contiguas y en aislar sustancias químicas altamente inflamables. Durante las operaciones, se logró retirar más de 100 kilogramos de materiales reactivos, reduciendo el riesgo de nuevas detonaciones.

Heridos por caídas e inhalación de humo

Entre los lesionados se encuentran personas que resultaron heridas tras lanzarse desde el edificio para escapar, así como otras que sufrieron intoxicación por humo.

Hasta el último reporte, 28 personas permanecían hospitalizadas, y al menos cuatro de ellas requirieron cirugía debido a fracturas y otras lesiones de consideración.

Tecnología y despliegue aéreo en labores de rescate

El operativo incluyó el uso de 120 unidades y equipos especializados, entre ellos aeronaves, vehículos no tripulados con cañones de agua y robots de extinción, diseñados para operar en zonas de difícil acceso.

Estas herramientas fueron clave para enfriar la estructura y permitir el ingreso seguro de los rescatistas en áreas de alto riesgo.

Gobierno ordena movilización total

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Lee Jae Myung instruyó la movilización total de recursos humanos y técnicos para controlar el incendio y acelerar las tareas de búsqueda.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar el origen exacto del siniestro, mientras continúan los esfuerzos para localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.

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