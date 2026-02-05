Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alcalde_garcia_ambulancias_342005e504
Nuevo León

Entrega alcalde cuatro nuevas ambulancias en García

Guerra Cavazos anunció que en los próximos días, dará incio a la edificación de la base propia de Protección Civil Municipal

  • 05
  • Febrero
    2026

El alcalde Manuel Guerra encabezó la entrega de cuatro ambulancias a la Dirección General de Protección Civil Municipal de García. con lo que ahora cuentan con 15 unidades nuevas para fortalecer la atención de emergencias.

El edil señaló que es fundamental para salvar vidas y cumplir el compromiso realizado con la ciudadanía desde el inicio de su gobierno.

Entregan ambulancias de primer nivel

Estas ambulancias cuentan con equipamiento de primer nivel, como iluminación LED a 360 grados, sistema de sirena, carro camilla, camilla adicional, sistema fijo y móvil de oxígeno, espacios para insumos médicos, sistema de succión, inversor de corriente para monitor y desfibrilador, así como férula espinal y aditamentos para atención prehospitalaria.

Guerra Cavazos anunció que en los próximos días iniciará la edificación de la base propia de Protección Civil Municipal

Además, adelantó que se continuará invirtiendo en unidades especializadas y camiones de bomberos para atender emergencias cada vez más complejas en el municipio.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Samuel_Garcia_56fa209c03
Da Samuel la bienvenida a nuevo coordinador de Guardia Nacional
gn_nuevo_leon_faa112fce8
Designan a nuevo encargado de la Guardia Nacional en Nuevo León
ataque_armado_centro_de_monterrey_e0a7f5cd4b
FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado
publicidad

Últimas Noticias

Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_15_45_PM_f276a11573
Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×