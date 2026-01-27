Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
02f753c0_6d6d_4100_bdea_997fc5bc54fb_c99b2cbd45
Coahuila

Mejora el clima y repunta la asistencia escolar tras días de frío

Luego de dos mañanas con temperaturas cercanas a 0°, secundarias y universidades incrementaron su asistencia hasta en 60%

  • 27
  • Enero
    2026

Por segundo día consecutivo, la región sureste del estado registró temperaturas cercanas a los 0° durante las primeras horas de la mañana, lo que llevó a que los horarios de entrada en primaria, secundaria, jardín de niños y universidades se retrasaran hasta las 09:00 horas.

A pesar de la mejora del clima con el paso de las horas, algunas instituciones aún reportaron ausentismo entre los alumnos.

Sin embargo, en secundarias y universidades la situación fue distinta, ya que la asistencia aumentó de manera notable, registrando un incremento de entre 50% y 60% en comparación con el lunes anterior.

Este repunte refleja la recuperación gradual de la presencia estudiantil tras los días de frío intenso, especialmente en niveles educativos superiores donde la afluencia suele ser más irregular.

Para este miércoles, se espera un clima más agradable, por lo que las autoridades escolares anticipan que todos los estudiantes deberán reincorporarse a las aulas sin pretextos, mientras los adultos retoman sus actividades laborales con normalidad.

El regreso masivo marcará el fin del periodo de bajas temperaturas que afectó la asistencia en días anteriores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_27_at_9_09_41_PM_afb45e1fd4
Entrega DIF Nuevo León más de 2 mil cobijas en la ‘Indepe’
activan_refugios_tormenta_invernal_coahuila_6fc8de53dc
Activan refugios por tercera tormenta invernal en Coahuila
Nieve_frio_Chihuahua_5bfb89bb3b
Sierra de Chihuahua se tiñe de blanco por intensas nevadas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_14_36_26_17e7da039f
Tamaulipas avanza hacia electrificación total con energía solar
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma conferencia de ultimo momento
Checo_Perez_Cadillac_df31b00755
Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×