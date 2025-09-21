Entregan certificados de primaria a personas migrantes

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, entregó 25 certificados de educación primaria a personas migrantes en el Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Desplazadas y Retornadas.

Estos certificados representan una oportunidad para que las personas beneficiarias continúen su educación secundaria, accedan a mejores empleos y fortalezcan su integración en la comunidad de Nuevo León.

La entrega se realizó en coordinación con el Sistema Estatal de Educación para Adultos (COSEA), la Secretaría de Educación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo que ha acompañado de manera permanente las acciones de inclusión educativa para personas en situación de movilidad.

A través del programa Ayudamos con La Nueva Ruta, se realizaron acciones como la aplicación de exámenes de primaria y secundaria, cursos de reforzamiento académico, sesiones informativas sobre integración laboral y orientación en materia de derechos.

En colaboración con COSEA y la OIM, estas iniciativas han beneficiado tanto a personas migrantes como a otras que buscan certificar su educación básica a través de las Estaciones de Servicio de la Secretaría.

Durante la jornada, también se aplicaron exámenes de primaria y secundaria a nuevos grupos de personas migrantes.

Desde su apertura, el Espacio de Igualdad e Inclusión ha brindado 46 mil 820 atenciones en vinculación laboral, servicios educativos, de salud y acceso a programas sociales, alcanzando a más de 17 mil personas de 50 nacionalidades.

La OIM ha brindado acompañamiento educativo, asesoría en trámites escolares, orientación para la continuidad académica y seguimiento personalizado, garantizando que cada beneficiario cuente con el apoyo necesario para avanzar en su educación y fortalecer su integración social y laboral en Nuevo León.

Al evento asistieron autoridades como la Subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, Dulce Adriana Alejandre Mora; la subsecretaria de Diversidad e Inclusión Social, Gabriela Muñoz; representantes de COSEA encabezados por Georgina Zavala; funcionarios de la Secretaría de Educación de Nuevo León, incluyendo a Norma Patricia Sánchez Regalado y Liliana Villafranca Fanyten; así como personal de la OIM, entre ellos Jeremy Mac Gillivray y Daniela Martínez Garza.

