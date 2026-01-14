Frío no frena cobro de pensiones del Bienestar en Coahuila

A pesar de las bajas temperaturas registradas en la entidad, adultos mayores y beneficiarias continúan acudiendo desde temprana hora a las sucursales bancarias para cobrar las pensiones del Bienestar, generando largas filas en distintos municipios de Coahuila.

Durante esta semana sigue la dispersión de los apoyos correspondientes a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, lo que ha provocado una alta afluencia en los bancos, principalmente en los días asignados por calendario según la letra inicial del primer apellido.

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizan de la siguiente manera:

• Lunes 12 y martes 13 de enero: letra G

• Miércoles 14 de enero: letras H, I, J y K

• Jueves 15 de enero: letra L

• Viernes 16 y lunes 19 de enero: letra M

La Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos a mujeres de 60 a 64 años, recursos que se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque las autoridades han recordado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta y puede utilizarse en cualquier momento o como medio de pago en comercios, muchas personas optan por acudir de inmediato a retirar el efectivo.

Las bajas temperaturas no han sido impedimento para que cientos de beneficiarios esperen durante varios minutos, e incluso horas, en exteriores, lo que ha generado llamados de familiares y personal de apoyo a extremar cuidados, especialmente en adultos mayores, para evitar afectaciones a la salud por exposición prolongada al frío.

La dispersión de los apoyos continuará durante los próximos días conforme al calendario establecido, por lo que se espera que la afluencia en sucursales bancarias se mantenga elevada en lo que resta de la semana.

Comentarios