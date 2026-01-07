De Nuevo León al Necaxa: impulsan sueño de joven futbolista

Fátima Vázquez, una adolescente de 14 años se incorporó a las Fuerzas Básicas del Club Necaxa, uno de los semilleros más importantes del futbol femenil en México.

El logro es resultado de un proceso de formación iniciado hace casi cuatro años en los Centros Comunitarios de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por la secretaria Martha Herrera, donde Fátima encontró no solo espacios deportivos, sino orientación integral.

De torneos locales a escenarios internacionales

Fátima llamó la atención luego de participar en el Torneo de Barrios, donde su equipo se coronó campeón. A partir de ahí fue seleccionada para clínicas con la Fundación del Real Madrid, experiencia que marcó su proyección internacional.

“Fue al World Challenge en España y anotó dos goles; fue la única mujer que marcó en ese torneo frente a equipos como Alemania y Singapur. Hoy nos da una gran noticia: ha sido elegida para las Fuerzas Básicas del Necaxa", destacó Martha Herrera.

Nuevo reto en Aguascalientes

Desde esta semana, Fátima entrena con el equipo de las Centellas del Necaxa, con miras a competir en las categorías Sub-15 y Sub-19.

Para ello, se mudó junto a su madre, Elsa González, a la ciudad de Aguascalientes, donde también continuará sus estudios de secundaria en línea.

“Agradecida con Martha Herrera, porque me abrió las puertas para estar donde estoy. Me da mucha emoción y quiero seguir creciendo”, expresó la joven futbolista.

Formación más allá de la cancha

Además del entrenamiento deportivo, Fátima recibió apoyo psicológico y formación en valores, algo que, asegura, fue clave para competir sin miedo fuera del país.

“En las clínicas aprendí valores, trabajo en equipo y a mejorar mi técnica. Gracias al apoyo psicológico no me dio miedo enfrentarme a jugadoras más grandes ni competir en otro país”, recordó.

Un modelo que abre oportunidades

Por otra parte, Martha Herrera subrayó que Nuevo León ha marcado pauta a nivel nacional.

“Somos la única entidad que ha participado tres veces consecutivas en el World Challenge del Real Madrid y con un equipo mixto”, señaló.

