Entregan cuatro vetos del Paquete Fiscal 2026

El Poder Ejecutivo entregó cuatro vetos del Paquete Fiscal 2026, entre ellos el de la Ley de Ingresos.

Paola Chapa integrante de la Oficina Jurídica del Gobierno Estatal acudió nuevamente a la Oficialía de Partes del Congreso a notificar sobre las observaciones.

Hasta el momento se desconoce cuales fueron los puntos que se modificaron en esta ley que fue aprobada el pasado 17 de diciembre por las bancadas del PRI, PAN, PRD y la diputada independiente Rocío Montalvo.

“Son nada mas cuatro observaciones a diversas leyes, a aquellas leyes que permiten el análisis completo del Paquete Fiscal”, dijo Paola Chapa.

Fue el pasado jueves que también se presentaron observaciones a la Ley de Egresos, las cuales fueron turnadas con urgencia a la comisión de Presupuesto este miércoles.

Comentarios