Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
58c5e779_d1b8_41cb_8801_a6a5f106c1d1_1bad1d16cf
Nuevo León

Entregan cuatro vetos del Paquete Fiscal 2026

Paola Chapa integrante de la Oficina Jurídica del Gobierno Estatal acudió nuevamente a la Oficialía de Partes del Congreso a notificar sobre las observaciones

  • 14
  • Enero
    2026

El Poder Ejecutivo entregó cuatro vetos del Paquete Fiscal 2026, entre ellos el de la Ley de Ingresos.

Paola Chapa integrante de la Oficina Jurídica del Gobierno Estatal acudió nuevamente a la Oficialía de Partes del Congreso a notificar sobre las observaciones.

Hasta el momento se desconoce cuales fueron los puntos que se modificaron en esta ley que fue aprobada el pasado 17 de diciembre por las bancadas del PRI, PAN, PRD y la diputada independiente Rocío Montalvo.

b2bae635-3abc-43c2-9396-5a93c2bd883f.jfif

“Son nada mas cuatro observaciones a diversas leyes, a aquellas leyes que permiten el análisis completo del Paquete Fiscal”, dijo Paola Chapa.

Fue el pasado jueves que también se presentaron observaciones a la Ley de Egresos, las cuales fueron turnadas con urgencia a la comisión de Presupuesto este miércoles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_entrega_de_vetos_1d6fdca6ba
¡De último minuto! NL entrega cuatro vetos al Paquete Fiscal 2026
nl_poder_judicial_c82ae3809e
Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos
congreso_comision_presupuesto_veto_df01e5ec8c
Turnan vetos de Ley de Egresos a Comisión de Presupuesto
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcaldesa_nuuk_groenlandia_b274bf79d2
Groenlandia defenderá su identidad ante amenazas de Trump
inter_delcy_rodriguez_767b465b30
Delcy Rodríguez pide inversión extranjera en industria petrolera
Whats_App_Image_2026_01_15_at_6_52_07_PM_9436b1f46b
Saltillo establece sanciones a grupos que dañan el medio ambiente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
04bbeadf_ce60_4ffc_8c0f_a49e7da125f0_e6a650398f
Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio carnívoro
publicidad
×