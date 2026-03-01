México siempre va a abogar por la paz mundial: Sheinbaum
Aseguró que estos principios se han defendido durante el paso del tiempo y definen la postura del país frente a los conflictos internacionales
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este domingo que "México siempre va a abogar por la paz mundial", ante los conflictos internacionales registrados entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Durante la entrega de Programas para el Bienestar desde el estado de Baja California Sur, Sheinbaum Pardo aseguró que México siempre ha luchado por la paz.
"En estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia" exclamó la presidenta.
Principios a los que se apega la política exterior
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que frente a este conflicto, se apega a lo que dice el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que dice que el encargado del Poder Ejecutivo tendrá que observar los principios de política exterior:
- Autodeterminación de los pueblos
- No intervención
- Solución pacífica de las controversias
- Proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza
- Igualdad jurídica de los Estados
- Cooperación internacional para el desarrollo
- Respeto a los derechos humanos
- Lucha por la paz y la seguridad
Aseguró que estos principios se han defendido desde los "tiempos de Venustiano Carranza", lo que definió la postura de México para evitar el uso de la fuerza y privilegiar el diálogo ante escenarios de tensión global.
Con esto, la mandataria federal afirmó que se mantendrá una postura firme en favor de la paz, la no intervención y el respeto al derecho internacional, principios consagrados en la Constitución y en la tradición diplomática del país.
