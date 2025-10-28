Escobedo rinde homenaje a decanos del teatro nuevoleonés

La Capital de la Transformación celebró este martes un emotivo homenaje a los principales decanos del teatro de Nuevo León en el Teatro Digital Fidel Velázquez, destacando su legado artístico y su aportación a la cultura del norte del país.

El alcalde Andrés Mijes entregó distinciones a Hernán Galindo, Javier Serna, Delia Garda y Luis Martín, resaltando que el teatro es una fuerza transformadora que une a la comunidad y fortalece la identidad local.

“Cuando el desarrollo es real, la cultura deja de ser adorno y se convierte en cimiento, en identidad compartida entre municipios, en energía creativa que une al Estado”, afirmó.

Mijes subrayó que en Escobedo, bajo la 4T Norteña, la economía y la cultura van de la mano, donde el teatro, la música, la literatura y las artes impulsan la transformación de Nuevo León desde sus ciudades, colonias y su gente.

El tributo también reconoce el papel de estos artistas como creadores y transformadores norteños cuya trayectoria ha dado nueva vida a la escena cultural y ha inspirado a nuevas generaciones de actores, dramaturgos y directores.

El alcalde reiteró que el crecimiento equitativo, tal como señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construye con cultura, inclusión y valores, reforzando el compromiso de Escobedo con la promoción cultural y el reconocimiento de quienes han convertido al teatro en un símbolo de orgullo para el estado.

