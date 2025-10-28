Cerrar X
a92bd304_646b_4c2d_ba0a_998176f96ad5_083975a6d0
Nuevo León

Escobedo rinde homenaje a decanos del teatro nuevoleonés

Escobedo homenajea a decanos del teatro, resaltando su legado cultural y el vínculo entre arte, identidad y desarrollo en Nuevo León

  • 28
  • Octubre
    2025

La Capital de la Transformación celebró este martes un emotivo homenaje a los principales decanos del teatro de Nuevo León en el Teatro Digital Fidel Velázquez, destacando su legado artístico y su aportación a la cultura del norte del país.

El alcalde Andrés Mijes entregó distinciones a Hernán Galindo, Javier Serna, Delia Garda y Luis Martín, resaltando que el teatro es una fuerza transformadora que une a la comunidad y fortalece la identidad local.

“Cuando el desarrollo es real, la cultura deja de ser adorno y se convierte en cimiento, en identidad compartida entre municipios, en energía creativa que une al Estado”, afirmó.

Mijes subrayó que en Escobedo, bajo la 4T Norteña, la economía y la cultura van de la mano, donde el teatro, la música, la literatura y las artes impulsan la transformación de Nuevo León desde sus ciudades, colonias y su gente.

El tributo también reconoce el papel de estos artistas como creadores y transformadores norteños cuya trayectoria ha dado nueva vida a la escena cultural y ha inspirado a nuevas generaciones de actores, dramaturgos y directores.

El alcalde reiteró que el crecimiento equitativo, tal como señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construye con cultura, inclusión y valores, reforzando el compromiso de Escobedo con la promoción cultural y el reconocimiento de quienes han convertido al teatro en un símbolo de orgullo para el estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_59_07_PM_81c618fd40
Presentan proyecto para transformar el Parque Rufino Tamayo
Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_21_47_PM_d08793d3cf
Inicia en noviembre preinscripción escolar en Nuevo León
EH_CONTEXTO_ccde5ee9fa
Implementará Protección Civil estatal operativo para panteones
publicidad

Últimas Noticias

avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Informan que obra civil global del Metro tiene avances del 50%
Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_59_07_PM_81c618fd40
Presentan proyecto para transformar el Parque Rufino Tamayo
EH_DOS_FOTOS_2025_10_29_T135743_823_33e5e34088
Video: Motociclista salva su vida tras choque de tráiler con tren
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×