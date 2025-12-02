Cerrar X
Nuevo León

Espera ejecutivo contrapropuesta presupuestal de Congreso

Miguel Flores pidió al Congreso que presenten una contrapropuesta para construir un mejor presupuesto en conjunto con los diferentes puntos de vista

  • 02
  • Diciembre
    2025

Luego de que los diputados dijeran que no han llegado a ningun acuerdo, el Secretario General de gobierno, Miguel Flores pidió al Congreso que presenten una contrapropuesta para construir un mejor presupuesto en conjunto con los diferentes puntos de vista.

Después de la tercera reunión que tuvieron con los diputados, flores dijo que los legisladores nunca han externado abiertamente que esperaban una propuesta presupuestal diferente por parte del ejecutivo, por lo cual no la han presentado.

“Estamos esperando nosotros una contrapropuesta por parte del Poder Legislativo, nosotros como Poder Ejecutivo ya presentamos una propuesta, estaríamos dispuestos a escuchar una contrapropuesta para así construir un presupuesto que beneficie al Estado de Nuevo León.

“Nosotros hemos sido muy claros, no estamos casados con nada, queremos construir acuerdos y modificar cualquier asunto”, dijo el secretario general de Gobierno, Miguel Flores.

En el mismo sentido, la diputada Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano dijo que estas mesas son para construir el presupuesto y que seguirán analizando.

“Lo que yo sí escucho es un reconocimiento por parte del Estado de ‘esa es mi propuesta, analícenla y expónganla a los grupos legislativos’ para ver los cuestionamientos y ver por qué sí y por qué no”, agregó Sandra Pámanes.

Hasta el momento los diputados siguen sin ningún tipo de acuerdo, por lo cual, aunque dicen que la comunicación continúa firme, se vislumbra que para el 17 de diciembre se acabe el periodo y no haya un acuerdo para poder aprobar un presupuesto.


