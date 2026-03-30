Pemex podría exportar combustible a Cuba vía privados

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que empresas privadas en Cuba han manifestado interés en adquirir combustibles a Pemex, principalmente para abastecer actividades del sector turístico y otros servicios en la isla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se trata de compañías —incluidos hoteles— que requieren hidrocarburos y que ya buscan proveedores a través de esquemas comerciales con intermediarios privados, sin que necesariamente medien acuerdos entre gobiernos.

“Hay empresas privadas en Cuba que requieren combustibles y están buscando a privados que les pueda llevar estos insumos”, señaló.

Sheinbaum detalló que ya existen acercamientos directos con Pemex por parte de particulares interesados en comprar combustible en México para posteriormente trasladarlo a empresas en Cuba. Estas solicitudes, precisó, forman parte de operaciones comerciales habituales en el mercado energético internacional.

La presidenta subrayó que este tipo de transacciones pueden realizarse mediante empresas privadas dedicadas al transporte y comercialización de hidrocarburos, lo que permite que la exportación se concrete sin la necesidad de convenios bilaterales formales.

“Se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país”, explicó.

En este contexto, destacó que Cuba ha comenzado a abrir su economía a nuevas dinámicas comerciales, lo que amplía las posibilidades de intercambio con México.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de retomar envíos de crudo a la isla, Sheinbaum sostuvo que México mantiene su derecho a comercializar combustibles tanto por razones comerciales como humanitarias, y adelantó que la cooperación con Cuba continuará.

Asimismo, reiteró que la relación bilateral se sustenta en una histórica cercanía entre ambos países.

En paralelo, recordó que en semanas recientes México ha enviado diversos cargamentos de ayuda humanitaria a la isla. El 8 de febrero se trasladaron más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene, seguido de un segundo envío el 28 de febrero con cerca de mil 200 toneladas.

Posteriormente, el 14 de marzo arribaron embarcaciones de la Armada de México a La Habana con un tercer cargamento, y el 23 de marzo partió un nuevo buque desde Progreso con destino a Matanzas, como parte del apoyo continuo.

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