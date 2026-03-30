Arma Irak fiesta en la Macro en antesala del repechaje

Si bien la capital de Nuevo León será el foco del balompié mundial este martes, el ambiente festivo se adelantó con una vibrante concentración de aficionados en el corazón de la urbe regia.

La Macroplaza fue el punto de encuentro para cientos de aficionados de la selección de Irak, quienes se reunieron a las 18:00 horas para calentar motores previo al decisivo duelo de repechaje rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

El ambiente festivo en el corazón de la ciudad es el preámbulo del encuentro que se disputará este martes a las 21:00 horas en el Estadio Monterrey.

Irak y Bolivia se verán las caras en un duelo de "vida o muerte" para definir uno de los últimos boletos al torneo de 48 equipos que iniciará formalmente el próximo 11 de junio.

El último tren al mundial

Este partido forma parte del Torneo Clasificatorio de la FIFA, una fase crítica donde selecciones de distintas confederaciones buscan completar el cuadro de participantes para la justa mundialista.

Para Monterrey, este evento sirve como un ensayo general de la logística y la pasión que recibirá el estado durante la fase de grupos del Mundial.

Para los aficionados locales que deseen ser testigos de este choque histórico entre el futbol asiático y el sudamericano, el comité organizador informó que las entradas siguen a la venta para el público general.

Se espera una asistencia importante, no solo de las comunidades extranjeras radicadas en México, sino de la fiel afición regiomontana que busca vivir de cerca la experiencia FIFA antes del silbatazo inicial del torneo en junio.

Afición internacional toma la ciudad

Tanto adultos como niños participaron en el ambiente previo al encuentro, destacando el recibimiento en México y la hospitalidad de los regiomontanos.

“Listo muy bien, estoy feliz, gracias por todos los mexicanos, la ciudad es muy bonita, muy bonita”.

“México, mucho muy bonito, muchas gracias, muy buena gente”.

“Muchísimas gracias a los mexicanos de Monterrey, los regios, los regiomontanos”.

Confianza rumbo al partido

Entre cánticos y celebraciones, algunos aficionados expresaron su confianza en la selección de Irak, incluso compartiendo sus pronósticos para el encuentro.

“3-0”.

Otros señalaron que han esperado durante años este momento, confiando en lograr la clasificación al Mundial tras una larga ausencia.

“Esperamos 40 años para calificar al Mundial y ahora estamos aquí; mañana vamos a ganar”.

Con este ambiente, Monterrey se prepara para vivir un partido que ha reunido a aficiones internacionales y que marca el inicio del ambiente mundialista en la entidad.

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