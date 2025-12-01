Cerrar X
Nuevo León

Esperan medio millón de visitantes en la Basílica de Guadalupe

En conferencia estatal, el titular de Protección Civil detalló la colaboración de corporaciones, así como las acciones previas a las "Mañanitas a la Vírgen"

  • 01
  • Diciembre
    2025

Se espera medio millón de fieles quienes visitarán la Basílica de Guadalupe en Monterrey tan solo entre el 11 y 12 de diciembre, de acuerdo con autoridades estatales, una cifra que no contempla a las personas que ya han acudido o que lo harán en los días previos.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos brindó detalles sobre el operativo de prevención y seguridad que se desplegará el próximo 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, previo a las "Mañanitas a la Virgen de Guadalupe".

Afirmó que se cuenta un operativo conjunto con Seguridad Pública y Tránsito de Monterrey para compartir las recomendaciones con los grupos de peregrinación que participarán durante esta celebración eclesiástica.

Resaltó la participación de 20 elementos de Protección Civil de Nuevo León durante la celebración, que contarán con cinco unidades, así como un centro de mando. 

El director reveló que la afluencia de feligreses se hace presente un día previo al de 12 de diciembre, con más de 400,000 asistentes.

Recomendaciones para automovilistas

Cavazos Cavazos sugirió a los automovilistas que transitan de forma habitual por estas calles, que tomen rutas alternas a las establecidas para aquellos peregrinos que buscarán concretar su recorrido hacia la Basílica.

A través de este mapa, el director de Protección Civil detalló que estos son los recorridos establecidos para los feligreses.

  • Alameda: Pino Suárez, Colima, 5 de febrero, San Luis Potosí y Juan Pablo II
  • Parroquia del Sagrado Corazón: Zaragoza, San Luis Potosí y Juan Pablo II
  • Basílica La Purísima Concepción: Serafín Peña, Ocampo, Pino Suárez, Colima, 5 de febrero, San Luis Potosí y Juan Pablo II
  • Parroquia San Felipe de Jesús: Juan Pablo II
  • Parroquia del Rosario: Palestina, Río Tamesí, y Juan Pablo II

Captura de pantalla 2025-12-01 091521.png

Ante estos recorridos, Erik Cavazos instó a los conductores a que anticipe cierres viales, buscar rutas alternas reducir la velocidad, en caso de que se circule por las inmediaciones de los recorridos.

Recomendaciones a peregrinos

El director de Protección Civil instó a los feligreses a que no utilicen el uso de pirotecnia debido al riesgo que provoca su detonación, tanto para asistentes como partícipes.

"Una de las recomendaciones más importantes que les pedimos de favor, no utilizar pirotecnia, no utilizar cohetones, no utilizar ningún artefacto de carácter explosivo, porque puede haber personas lesionadas o podemos dañar a terceros o dañar obviamente a inmuebles o establecimientos [...] Por eso queda totalmente prohibido y esto es una petición a todos los grupos que hacen este tipo de actividades"

Además, les sugirió las siguientes recomendaciones:

  • Revisar las condiciones del clima antes de salir.
  • Portar ropa y calzado adecuados para caminatas prolongadas.
  • Utilizar chalecos antirreflejantes al frente y al final de los contingentes.
  • Avanzar con una cinta de delimitación para mantener el orden y la visibilidad.

 

- Con información de Julieta Guevara -


