Nuevo León

Implementa Monterrey doble sentido temporal en calle Villagrán 

Para mitigar el riesgo de accidentes y reducir el congestionamiento, la Dirección de Tránsito de Monterrey desplegará personal permanente en cruces afectados

  • 09
  • Marzo
    2026

Para dar continuidad a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en el primer cuadro de la ciudad, el municipio de Monterrey anunció un ajuste importante en la circulación de la calle Julián Villagrán, a la altura de la Central de Autobuses, a partir de este martes.

La medida entrará en vigor a las 9:00 a.m. y permanecerá en operación del 10 al 31 de marzo.

“Para continuar con la reparación de la calle Julián Villagrán en el primer cuadro de la ciudad, el Gobierno de Monterrey permitirá la doble circulación en dicha arteria, a la altura de la Central de Autobuses”, informó el municipio.

El ajuste permitirá que los vehículos transiten en ambos sentidos en la Avenida Colón a la calle Miguel Domínguez, la cual ya ha sido rehabilitada con concreto de alta resistencia, lo que permite soportar el flujo de carga pesada y vehículos particulares en ambos sentidos.

“Los vehículos podrán transitar en ambos sentidos de la Avenida Colón a Miguel Domínguez y viceversa”, se agregó.

OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL

El objetivo principal de habilitar el doble sentido es garantizar que los autobuses de pasajeros puedan ingresar y salir de la Central de Autobuses sin contratiempos, evitando rodeos innecesarios que saturen otras arterias.

Sin embargo, los automovilistas deben tomar en cuenta que el tramo de Villagrán ubicado una cuadra hacia el norte, entre Miguel Domínguez y Pedro Celestino Negrete, será cerrado completamente a la circulación debido a que las cuadrillas iniciarán ahí las labores de demolición y reposición de pavimento.

Para mitigar el riesgo de accidentes y reducir el congestionamiento, la Dirección de Tránsito de Monterrey desplegará personal permanente en los cruces afectados.


