Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_3260_1857bc03a8
Nuevo León

Este es el significado de la flor de Nochebuena en la Navidad

La Flor de Noche Buena es, sin duda, una tradición buena, pero ¿Cuál es su significado? Además de ser un símbolo de la festividad de la Navidad

  • 06
  • Diciembre
    2025

La Flor de Noche Buena es, sin duda, una tradición buena, pero ¿Cuál es su significado? Además de ser un símbolo de la festividad de la Navidad.

Su origen es prehispánico. Su color rojo se relacionaba con  la sangre de los guerreros en las batallas, pues tras la Conquista española, su significado evolucionó y representa la estrella de Belén que guio a los Reyes Magos hacia Jesús, así como la pureza y la sangre de él.

Hay miles de ejemplares: rojas, amarillas y pintas o jaspeadas, muchas de ellas provenientes del estado de Michoacán.

En el Vivero Girasoles, ubicado en la avenida Eloy Cavazos, en el  municipio de Guadalupe, hay variedad de precios

IMG_3240.jpeg

"Yo siento que los costos andan regulares, trata uno de mantener el estándar nomal de todos, tenemos la más chiquita que es la de 40 pesos. que es para la mesa, le sigue la de 60, que es la de aquel lado,  toda el área de aquí, que es la que más se mueve, porque no está ni muy grande, ni muy chiquita, es de 90, 150, 250 y 350 pesos la más grande", explicó.

La flor de Nochebuena puede durar mucho tiempo.

"Si la tiene dentro de casa, su regado debe de ser de 2 a 3 veces a la semana. no se moja lo que es el área de flor, siempre es directo en el área de tierra. Si la va a tener afuera de casa, es todos los días,  si es en esta macetita, si la cambia es un día sí y otro no,  varía dependiendo del área donde usted la decida poner", afirmó.

Y si usted la cuida, florece durante todo el año.

"Si sigue con el cuidado adecuado, las regadas, se sigue manteniendo todo el año, para el área donde empieza el sol más fuerte, que es en mayo, le recomiendo en sombra para que le aguante  toda la temporada", precisó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

matachines_origen_e_historia_3beab94c66
Esta es la historia y evolución de los matachines en México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_1328e16964
Se adelanta Navidad con... ¿Otra Final Regia?
Foto_2_FAC_Operativo_Navidad_Segura_2bdb98af4e
Arranca Juárez operativo de seguridad por Navidad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T141327_565_48f1c58958
'Five Nights at Freddy’s 2' domina la taquilla con $63 millones
AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×