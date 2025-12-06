Esta es la historia y evolución de los matachines en México

Detrás de los matachines existe una historia profunda de fe, tradición y mestizaje cultural que se remonta a la época de la conquista española. El investigador de iconografías e imágenes religiosas, Juan Manuel Flores Valenzuela, explicó que este fenómeno cultural fue traído por los dominicos como parte de los procesos de evangelización en el territorio mexicano.

Flores Valenzuela es autor del libro “Plegarias en Movimiento”, una investigación centrada en la indumentaria de los matachines y su evolución a lo largo del tiempo. En su estudio detalla que la danza de los matachines se utilizó como una herramienta para acercar la religión católica a los pueblos indígenas, aprovechando las prácticas rituales y dancísticas que ya formaban parte de su cosmovisión.

¿Cuál es el origen histórico de los matachines?

En sus inicios, la danza representaba una batalla simbólica, con claras referencias a conflictos antiguos trasladados al plano religioso. Sin embargo, con el paso de los años, la misión de los matachines cambió. Actualmente, su función principal es la veneración y alabanza en celebraciones religiosas, sobre todo dedicadas a la Virgen María, aunque esto puede variar dependiendo de cada parroquia o comunidad.

El especialista destacó que cada pueblo tiene sus propias tradiciones, lo que se refleja en la indumentaria y los pasos de la danza. En un principio predominaban las influencias europeas, con coronas, capas y mantos; más adelante surgieron referencias a las raíces indígenas, dando lugar a una mezcla de elementos que hoy caracterizan a los matachines.

¿Quién es el Viejo de la Danza y cómo ha cambiado?

Un personaje fundamental dentro de esta tradición es el Viejo de la Danza. Antes era reconocido como quien más sabía sobre los pasos y la coreografía, con la libertad de corregir, guiar e interactuar con la gente durante la representación. Tenía una conexión especial con la comunidad y con el grupo de danzantes.

Sin embargo, actualmente ya no siempre es el más experimentado, aunque el personaje persiste. Su vestuario también ha evolucionado: antiguamente portaba un sombrero, barba y máscara de cuero, mientras que hoy suele llevar ropa andrajosa y máscaras inspiradas en personajes de Halloween o películas de terror, reflejando los cambios sociales y culturales.

¿Se dice 'matlachines' o 'matachines'?

Una de las dudas más frecuentes es si la forma correcta es “matlachines” o “matachines”. El investigador aclaró que la palabra correcta es matachín, ya que proviene de Europa y así se les nombraba originalmente. El término “matlachín” surge por una confusión con los Matlazincas, un pueblo indígena del Valle de Toluca cuyo nombre se relaciona con los tejedores de redes y no con los danzantes.

Hoy, los matachines siguen dando vida, color y significado a las peregrinaciones y fiestas religiosas en distintas regiones del país, consolidándose como una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural y religioso de México.





Comentarios