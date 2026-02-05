Podcast
Nuevo León

Moviliza Protección Civil NL operativo por gatos atrapados

Para la localización del felino, los rescatistas introdujeron una cámara al interior de la tubería, lo que permitió ubicar su posición

  • 05
  • Febrero
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron este jueves dos rescates de animales en distintos puntos del área metropolitana, logrando poner a salvo a dos gatos atrapados en infraestructura de drenaje.

 Primer rescate en la colonia Talleres

El primer rescate se llevó a cabo en el cruce de las calles Colón y Roble, en la colonia Talleres, en Monterrey, donde se reportó a un gato atrapado desde hacía aproximadamente dos días dentro de una tubería de desagüe.

El incidente fue atendido desde las 10:19 horas y concluyó a las 11:41 horas.

Para la localización del felino, los rescatistas introdujeron una cámara al interior de la tubería, lo que permitió ubicar su posición y descartar lesiones visibles.

Posteriormente, mediante el uso de un manipulador a distancia para animales, se realizaron las maniobras necesarias para extraerlo con éxito.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 2.08.30 PM (2).jpeg

En el sitio, una mujer se hizo responsable del gato rescatado, el cual fue reportado sin lesiones aparentes.

¿Qué se reportó en San Pedro Garza García?

El segundo reporte ocurrió a las 11:48 horas en el cruce de la avenida Gómez Morín y Mont Blanc, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, en el municipio de San Pedro Garza García, donde se informó sobre un gato lesionado y atrapado en un drenaje.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 2.08.30 PM (1).jpeg

Al lugar acudió una unidad de Protección Civil Nuevo León para realizar las labores correspondientes, quedando pendiente la ampliación de información sobre el estado final del animal.

Protección civil invita a reportar emergencias 

En ambos servicios participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, así como la División Ambiental, reiterando el llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de emergencias para salvaguardar la vida animal.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 2.08.31 PM.jpeg


