Medio Ambiente busca fortalecer acciones tras resultados de 2025

La Secretaría del Media Ambiente presentó durante la Conferencia del Nuevo León Informa de este lunes, un balance general sobre las acciones emprendidas durante el 2025 en el Área Metropolitana de Monterrey.

En este desglose, el titular Raúl Lozano Caballero destacó una mejora sostenida en la calidad del aire, una reducción significativa de contaminantes y resultados inéditos en inspección, vigilancia y limpieza ambiental.

Lluvias, bruma y humedad ayudan a mejora ambiental

De acuerdo con el secretario, la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos y aceptables durante la semana debido a la presencia de humedad, lluvias y bruma.

“Quisimos hacer un corte de caja del año 2025 para que tengan los resultados de los seis meses desde la conformación de la División Ambiental. Es un esfuerzo muy importante para detectar, suspender y clausurar tiraderos clandestinos y evitar que sigan afectando la calidad del aire”, mencionó el secretario.

Durante los seis meses de la División Ambiental, alrededor de 150 personas fueron detenidas por delitos ambientales en 2025, mientras que 46 vehículo fueron asegurados y 253 tiraderos clandestinos clausurados.

Suspenden una docena de tiraderos en 2026

La primera semana de enero se localizaron alrededor de 12 tiraderos, mismos que ya fueron suspendidos. Además se recuperaron cerca de 300 mil toneladas de basura durante el año pasado.

“En tan solo seis meses logramos detectar y clausurar más de 253 tiraderos clandestinos donde se quemaban residuos y basura que afectaban directamente la calidad del aire”, informó el funcionario estatal.

Disminuye 22% de PM10 durante 2025

El secretario explicó que en comparación a lo registrado en el año 2024, se disminuyó un 22% de particulas contaminantes y casi un 30% frente a los últimos 10 años. Mientras que las particulas del PM2.5 se redujeron un 12%.

“Respecto a los últimos 10 años, tanto en PM10 como en PM2.5, tenemos una reducción cercana al 30 por ciento; es un esfuerzo de todos y seguiremos informando de manera transparente”.

Esto también se retribuye al compromiso industrial, en el que más de 1,900 empresas se regularizaron de manera ambiental para adoptar buenas prácticas con la instalación de paneles solares por medio del PyMES Verdes.

