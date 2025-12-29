Cumple 44 años el Cuerpo de Bomberos Saltillo

Fue un 29 de diciembre de 1981 cuando se fundó en Saltillo el H. Cuerpo de Bomberos, en respuesta a una necesidad urgente de la capital de Coahuila, que hasta entonces no contaba con un servicio especializado para la atención de emergencias en el municipio.

El capitán Agustín Díaz, comandante de la estación de bomberos ubicada en la colonia Morelos, recordó que hubo empresas instaladas en la ciudad como Harvester y el Grupo Industrial Saltillo, quienes prestaban el servicio voluntario para atender incendios en la ciudad.

Donación del primer camión marcó el inicio formal

Dijo que el Club Rotario logró la donación del primer camión de bomberos desde Estados Unidos, y de esta manera se fundó formalmente el Cuerpo de Bomberos de Saltillo, el cual se integró con elementos que pertenecían a Harvester.

¿Cuántas estaciones de bomberos tiene Saltillo?

Actualmente Saltillo cuenta con seis estaciones de bomberos ubicadas en el área metropolitana de la ciudad y una más en Derramadero, al sur de la ciudad.

Vocación de servicio y reconocimiento familiar

Con 20 años de servicio, Agustín Díaz ha vivido la experiencia de salvar vidas en múltiples ocasiones, pero señaló que el reconocimiento mayor es el de su familia, la cual se siente orgullosa de su labor.

