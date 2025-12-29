Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_29_at_6_55_45_PM_3f093286c8
Coahuila

Cumple 44 años el Cuerpo de Bomberos Saltillo

Actualmente Saltillo cuenta con seis estaciones de bomberos ubicadas en el área metropolitana de la ciudad y una más en Derramadero, al sur de la ciudad

  • 29
  • Diciembre
    2025

Fue un 29 de diciembre de 1981 cuando se fundó en Saltillo el H. Cuerpo de Bomberos, en respuesta a una necesidad urgente de la capital de Coahuila, que hasta entonces no contaba con un servicio especializado para la atención de emergencias en el municipio.

El capitán Agustín Díaz, comandante de la estación de bomberos ubicada en la colonia Morelos, recordó que hubo empresas instaladas en la ciudad como Harvester y el Grupo Industrial Saltillo, quienes prestaban el servicio voluntario para atender incendios en la ciudad.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 6.55.46 PM.jpeg

Donación del primer camión marcó el inicio formal

Dijo que el Club Rotario logró la donación del primer camión de bomberos desde Estados Unidos, y de esta manera se fundó formalmente el Cuerpo de Bomberos de Saltillo, el cual se integró con elementos que pertenecían a Harvester.

¿Cuántas estaciones de bomberos tiene Saltillo?

Actualmente Saltillo cuenta con seis estaciones de bomberos ubicadas en el área metropolitana de la ciudad y una más en Derramadero, al sur de la ciudad.

Vocación de servicio y reconocimiento familiar

Con 20 años de servicio, Agustín Díaz ha vivido la experiencia de salvar vidas en múltiples ocasiones, pero señaló que el reconocimiento mayor es el de su familia, la cual se siente orgullosa de su labor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
Whats_App_Image_2025_12_29_at_7_03_16_PM_72f55e0d50
Sorprende a saltillenses el descenso en bajas temperaturas
Whats_App_Image_2025_12_29_at_6_56_35_PM_7e4beb2df3
Intento de robo termina en rescate y detención en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

unam_cientificos_como_se_ve_el_popocatepetl_por_dentro_586f39b073
¿Cómo es el interior del Popocatépetl? UNAM lo descubre
deportes_lebron_dbc80ea917
LeBron James cumple 41 años celebrando con récords en la NBA
finanzas_aranceles_china_c940509a0a
Se oficializa aplicación de aranceles a productos chinos
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×