Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en CDMX

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades capitalinas derivó en la detención de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Golpe a una red trasnacional

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario señaló que los detenidos estarían relacionados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, como parte de acciones para combatir organizaciones criminales de alcance internacional.

Detenciones clave

Entre los capturados se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, también fungía como enlace con el grupo delictivo La Unión Tepito.

Asimismo, fue detenido Bryan “N”, señalado como operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal.

El sujeto contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Cateos y aseguramientos

Las acciones se realizaron en coordinación entre la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Guardia Nacional, Defensa y Marina.

Tras labores de vigilancia fija, móvil y discreta en domicilios ubicados en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza, se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir dos viviendas.

Durante los cateos se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, un arma de fuego corta, teléfonos celulares, dinero en efectivo, equipo de cómputo y una libreta con registros relacionados con el cobro de piso a mujeres en distintas zonas de la ciudad.

