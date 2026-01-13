Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tren_de_aragua_cdmx_7c39aa7348
Nacional

Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en CDMX

Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua, vinculados con extorsión y trata de personas

  • 13
  • Enero
    2026

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades capitalinas derivó en la detención de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Golpe a una red trasnacional

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario señaló que los detenidos estarían relacionados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, como parte de acciones para combatir organizaciones criminales de alcance internacional.

Detenciones clave

Entre los capturados se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, también fungía como enlace con el grupo delictivo La Unión Tepito.

Asimismo, fue detenido Bryan “N”, señalado como operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal.

El sujeto contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Cateos y aseguramientos

Las acciones se realizaron en coordinación entre la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Guardia Nacional, Defensa y Marina.

Tras labores de vigilancia fija, móvil y discreta en domicilios ubicados en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza, se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir dos viviendas.

Durante los cateos se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, un arma de fuego corta, teléfonos celulares, dinero en efectivo, equipo de cómputo y una libreta con registros relacionados con el cobro de piso a mujeres en distintas zonas de la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
Detienen_rector_Universidad_Campeche_9db1e1fe81
Detienen a rector de Universidad de Campeche por drogas
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_16_27_PM_59290588df
Celebra Vanguardia liberación de su director general
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_14_at_5_29_55_PM_79b7eaec4a
Fortalece Pemex su compromiso con la responsabilidad social
Whats_App_Image_2026_01_14_at_6_21_18_PM_5c2885ab88
Exhorta a regular el uso de Inteligencia Artificial en México
fsas_a8ab24592a
Maestros Jubilados piden partida presupuestal para liquidar deuda
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×