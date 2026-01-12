Sheinbaum y Trump acuerdan reforzar seguridad tras llamada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una conversación telefónica de 15 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos coincidieron en mantener y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Continuidad del trabajo conjunto

Sheinbaum detalló que durante la llamada se acordó dar seguimiento a los trabajos del comité binacional de seguridad.

“Acordamos que se siguiera trabajando conjuntamente en este Comité”, explicó, al precisar que habrá una nueva reunión los días 22 y 23 de enero en Estados Unidos.

La mandataria subrayó que el balance fue positivo: “La conclusión fue que ambas naciones seguirán trabajando de manera conjunta”.

Resultados en combate al crimen

En su mensaje, destacó los avances derivados de la coordinación entre ambos países. Señaló que el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos se redujo 50% en el último año, mientras que las muertes por esta droga disminuyeron alrededor de 43%.

“Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta”, afirmó, al enumerar también la reducción de homicidios en México y el aseguramiento de laboratorios clandestinos.

Ayuda externa y soberanía

Además, reveló que Trump ofreció apoyo adicional en otros temas, propuesta que fue rechazada de manera cordial.

“Hasta ahora vamos muy bien, no es necesario, además está la soberanía de México y la integridad territorial”, señaló, y añadió que su homólogo estadounidense “lo entendió, fue muy amable”.

Venezuela y temas pendientes

Por otra parte, indicó que también se abordó brevemente la situación en Venezuela, dejando clara la postura mexicana.

“Nosotros tenemos una Constitución y eran muy claros los principios constitucionales”, comentó.

Finalmente, dijo que quedaron pendientes asuntos como migración y comercio.

“Le planteé que hay otros temas pendientes… y quedamos de seguir platicando”, señaló, al calificar el diálogo como respetuoso y constructivo.

México descarta cualquier intervención militar de EUA

También, rechazó de manera categórica que exista la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, tras versiones surgidas a partir de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Eexplicó que Trump ha manifestado en distintas ocasiones su interés por una mayor participación de fuerzas estadounidenses en temas de seguridad en México, sin embargo subrayó que la posición del Gobierno mexicano se ha mantenido sin cambios.

“Siempre decimos que no es necesario y que además somos muy claros en la defensa de la territorialidad”, sostuvo la mandataria.

El diálogo como vía principal

Señaló que, ante ese tipo de declaraciones, optó por buscar una conversación directa con su homólogo estadounidense.

“En estas condiciones, siempre es mejor buscar un diálogo, en vez de hacerlo sólo a través de medios de comunicación”, explicó.

Recordó que existe un antecedente de trabajo conjunto entre ambos países, lo que facilitó la llamada telefónica y permitió aclarar posturas de manera directa.

Tuvimos una muy buena conversación: Sheinbaum

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, calificó como "muy buena" la conversación establecida vía telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

A través de redes sociales, la mandataria detalló que los temas tratados abarcaron temas sobre la reducción del tráficos de drogas, así como las inversiones entre ambos países, todo en un "marco de respeto mutuo".

En la publicación se muestra acompañada del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

