Exfuncionarios broncos, sin castigo por ineficacia de la ley

Ante el poco o nulo avance que se tienen de los diferentes casos que investiga la Fiscalía Anticorrupción sobre exfuncionarios del gobierno del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, voces señalan que las leyes Anticorrupción están diseñadas para no castigar a nadie.

La activista y líder del colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides, señaló que hay una crisis en el combate a la corrupción en el estado, en donde principalmente quienes son denunciados nunca son castigados.

“El asunto anticorrupción es un asunto perdido en Nuevo León, porque prácticamente las leyes y el Sistema Estatal Anticorrupción están diseñados para no castigar a nadie, hoy vemos que el Sistema Estatal Anticorrupción está en una verdadera crisis, es inoperante, sin embargo, nos cuesta, es prácticamente imposible ver a un alto funcionario público de Nuevo León en la cárcel por delitos en materia de corrupción.

“La realidad nos demuestra que no hay avances en este tema para abatir la corrupción de Nuevo León, las leyes están diseñadas para no castigar, esto es un asunto que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo y esas investigaciones que se han hecho de estos personajes caen en la misma investidura, simplemente y sencillamente pueden ser investigados y no pasa nada”, dijo Flores Benavides.

Esto lo señaló ante la lentitud que se tiene en la resolución del proceso contra el ex gobernador y exfuncionarios de su administración por el caso Ecovía.

Sólo han sido vinculados a proceso el exdirector de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, el exdirector de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, incluso el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, ni siquiera ha sido vinculado.

Por su parte, el activista y presidente de Fortaleza Ciudadana, Ángel Quintanilla, coincidió en que pareciera que la Fiscalía Anticorrupción se hizo para castigar.

“En los hechos eso es lo que parece (que no castiga), por lo menos hay 3 o 4 funcionarios que está bien documentado la acusación, Manuel Vital, Manuel González, a Jorge Longoria, Roberto Russildi, pero ninguno de ellos ha entrado después a un proceso de investigación.

“Javier Garza y Garza decía que no habían sido debidamente fundamentadas y que cuando él solicitaba información no se la daban tal como la pedía, después de eso el proceso de defensa hace amparos, que nos lleva a otro caso, al asunto judicial al tema de la procuración de justicia”, agregó Quintanilla.

La activista Liliana Flores agregó que incluso como son funcionarios que tienen dinero, buscan a los mejores abogados, quienes logran ampararlos y parar o trabar aún más las investigaciones.

“Este tipo de ejemplos sirven para que los funcionarios públicos sigan, si no se castiga a nadie, yo puedo hacer lo mismo, en lugar de que fuera, al contrario, se castiga a este ‘no, pues, yo no robo’, pero ven que abusan, que roban y hacen lo que quieren y no se castiga a nadie, se pierden de la atención pública, entonces no hay una presión social para continuar empujando el castigo, entonces con el amparo anda nadando el muertito.

“Las normas están hechas para que no opere el castigo a quienes practican la corrupción dentro del gobierno, incluso hay un berenjenal adentro de las estructuras de gobierno, es un escenario muy complejo, los delincuentes que han hecho corrupción, como tienen mucho dinero, contratan a abogados prestigiados para que los amparen y no les hagan nada”, agregó.

Comentarios