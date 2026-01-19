Podcast
Whats_App_Image_2026_01_19_at_11_04_44_PM_a50210b269
Internacional

Trump liga intento de controlar Groenlandia con el Nobel

El presidente de EUA afirmó que, al no recibir el Nobel, ya no piensa solo en la paz y reiteró amenazas comerciales a Europa

  • 19
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su intento de tomar el control de Groenlandia con su fracaso en ganar el Premio Nobel de la Paz, diciendo que ya no pensaba "puramente en la paz" mientras la disputa sobre la isla amenazaba con reavivar una guerra comercial con Europa.

Trump se negó a revelar a NBC News en una entrevista si usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Sin embargo, reiteró su amenaza de imponer aranceles a las naciones europeas si no se llega a un acuerdo.

Trump ha intensificado sus esfuerzos para arrebatarle la soberanía sobre Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN, lo que ha llevado a la Unión Europea a considerar contraatacar con sus propias medidas.

La disputa amenaza con trastocar la alianza de la OTAN que ha sustentado la seguridad occidental durante décadas y que ya estaba bajo tensión por la guerra en Ucrania y la negativa de Trump a proteger a los aliados a menos que aumenten el gasto de defensa.

La amenaza de Trump ha sacudido la industria europea y ha generado una conmoción en los mercados financieros. Los inversores temen un retorno a la volatilidad de la guerra comercial de 2025, que solo se alivió cuando las partes alcanzaron acuerdos arancelarios a mediados de año.

En un mensaje de texto enviado el domingo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, Trump dijo: "Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

"Vivimos en 2026, se puede comerciar con personas, pero no se comercia con personas", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, durante una visita a Londres el lunes.


