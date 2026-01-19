UE sí tiene salida: Usar el ‘ACI’ podría disuadir a Trump

Los gobiernos de la Unión Europea (UE) están preparando medidas de represalia contra los aranceles que Donald Trump pretende implementar en contra del bloqueo si no aceptan la anexión de Groenlandia al país norteamericano.

Esta medida incluye la posibilidad de imponer a EUA aranceles por valor de €93,000 millones de euros o el hasta ahora no utilizado "Instrumento Anticoerción" (ACI por sus siglas en inglés), que permite restricciones a la inversión y frena la exportación de servicios como los prestados por los gigantes digitales estadounidenses.

La ACI, que finalmente fue aprobada en 2023, es vista por muchos miembros como una "opción nuclear" o de "última opción", puesto que, de no disuadirse al país para quien se pretenda imponer, podría significar su ruptura comercial total con el bloque europeo.

La ACI permite a los 27 países de la UE tomar represalias contra terceros que ejercen presión económica sobre sus miembros para forzar un cambio de política, y ofrece un margen de acción mucho más amplio que los simples aranceles a las exportaciones estadounidenses.

El ACI presenta una lista de 10 puntos de posibles medidas sobre bienes y servicios. Los más relevantes son:

Restricciones a las importaciones o exportaciones de bienes mediante cuotas o licencias.

Restricciones a las licitaciones públicas en el bloque, por un valor aproximado de €2 billones de euros al año. Donde podrían excluir licitaciones, como las de construcción o defensa, o aplicar un ajuste de puntuación de penalización a las licitaciones —en este caso— estadounidenses.

Afectar directamente a los servicios en los que EUA tiene un superávit comercial con la UE, incluidos los de los proveedores de servicios digitales como Amazon, Microsoft, Netflix y Uber.

Restricciones a la inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos, que es el mayor inversor mundial en la UE.

Restricciones a la protección de los derechos de propiedad intelectual, al acceso a los mercados de servicios financieros y a la capacidad de vender productos químicos o alimentos en la UE.

La UE podría seleccionar las medidas que considere más eficaces para detener el comportamiento coercitivo de un tercer país y potencialmente reparar el daño.

La ACI se propuso en 2021 como respuesta a las acciones de Trump y China, quienes usaron el comercio como una herramienta política.

La legislación europea otorga a la Comisión Europea hasta cuatro meses para examinar posibles casos de coerción. Si determina que las medidas de un país extranjero constituyen coerción, lo remite a los miembros de la UE, que disponen de otras ocho a diez semanas para confirmar la constatación.

La confirmación requiere una mayoría cualificada de los miembros de la UE, un obstáculo usualmente difícil de superar pero que en el contexto actual parece que alcanzaría un consenso rápido.

Está previsto que los líderes europeos se reúnan para discutir el asunto a finales de esta semana, después del inicio del Foro Económico Mundial al que se espera que Trump asista en Davos, Suiza.

Analistas consideran que, sin importar la decisión de la UE o EUA sobre Groenlandia, la amistad históricamente conocida como “Occidente” nunca volverá a ser la misma que fue durante décadas.

