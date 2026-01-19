Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
incendio_corralon_el_carmen_c90f065d49
Nuevo León

Incendio en corralón de El Carmen consume 20 vehículos

Se informó que no se localizó a ningún encargado del establecimiento al momento de la intervención y que no se reportaron personas lesionadas

  • 19
  • Enero
    2026

Un incendio registrado en un comercio de garajes y talleres, ubicado sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 14, en el municipio de El Carmen, movilizó a diversas corporaciones de auxilio.

Confirman incendio en área de corralón

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio los elementos confirmaron un incendio en el área del corralón, donde el fuego consumió alrededor de 20 vehículos y dos tráileres en estado de abandono.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 6.38.00 PM.jpeg

Participan corporaciones de auxilio en sofocación

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de El Carmen y Salinas Victoria, así como personal del establecimiento y una brigada interna, quienes realizaron labores de sofocación y enfriamiento hasta lograr controlar el siniestro.

No reportan personas lesionadas

Las autoridades informaron que no se localizó a ningún encargado del establecimiento al momento de la intervención y que no se reportaron personas lesionadas.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 6.38.00 PM (2).jpeg

Zona queda bajo resguardo

El área quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para la realización de las diligencias necesarias.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

976fb97b_bdda_4454_8d45_83d18eb4cc45_611036ef02
Incendio en la colonia Del Valle deja solo daños materiales
Whats_App_Image_2026_01_19_at_8_12_02_PM_db6f897b88
Confirman que niñas murieron antes de ser rescatadas en incendio
image_1254378a92
Llaman a prevenir incendios ante temporada crítica
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T115847_446_ddd75225c4
Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
EH_DOS_FOTOS_1_2921de12b5
Alemania analiza boicot al Mundial 2026 por tensión con EUA
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T113723_380_7fa920ecd3
Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×