Incendio en corralón de El Carmen consume 20 vehículos

Un incendio registrado en un comercio de garajes y talleres, ubicado sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 14, en el municipio de El Carmen, movilizó a diversas corporaciones de auxilio.

Confirman incendio en área de corralón

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio los elementos confirmaron un incendio en el área del corralón, donde el fuego consumió alrededor de 20 vehículos y dos tráileres en estado de abandono.

Participan corporaciones de auxilio en sofocación

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de El Carmen y Salinas Victoria, así como personal del establecimiento y una brigada interna, quienes realizaron labores de sofocación y enfriamiento hasta lograr controlar el siniestro.

No reportan personas lesionadas

Las autoridades informaron que no se localizó a ningún encargado del establecimiento al momento de la intervención y que no se reportaron personas lesionadas.

Zona queda bajo resguardo

El área quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para la realización de las diligencias necesarias.

