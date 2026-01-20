Buscan crear Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa para crear un Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial para desarrollar, investigar, evaluar estas nuevas herramientas tecnológicas.

Según la información que compartió el legislador, a nivel mundial la inteligencia artificial (IA) ha avanzado en muchos países y se prevé que aquellas naciones que no avancen en este tema se quedarán rezagadas en innovación, tecnología y toma de decisiones basadas en datos.

"La creación del Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial permitirá que Nuevo León deje de ser solo usuario de tecnología y se convierta en desarrollador de soluciones inteligentes, con impacto directo en el desarrollo económico, social y ambiental del Estado", dijo el diputado Jesús Elizondo.

La propuesta se enfoca en el eje central de la política científica y tecnológica que a nivel federal se ha estado querido implementar, lo cual implica crear la tecnología dentro del país en lugar de consumirla de alguna otra nación.

La reforma es a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Nuevo León, la cual actualmente no establece de forma explícita el desarrollo institucional de la inteligencia artificial, ni contempla la creación de espacios públicos para la experimentación, prueba y validación de algoritmos.

Además de que no prevé los mecanismos necesarios para orientar el uso de la IA hacia el interés público, la sostenibilidad y la protección de los derechos humanos.

La iniciativa también plantea el desarrollo de capacidades públicas en inteligencia artificial, así como su aplicación para atender problemáticas sociales, ambientales y productivas; además, propone fortalecer la ciencia aplicada mediante la vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo, y promover la construcción de una infraestructura digital pública que sea ética, transparente y orientada al bienestar general.

