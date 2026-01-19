Será 2026 el año de educación y deporte en NL: Samuel García

Al inaugurar la cancha deportiva número 400 en la Preparatoria 15 Unidad Florida de la UANL, el gobernador Samuel García aseguró que el 2026 marcará un antes y un después para la educación y el deporte en Nuevo León.

Durante el evento, el mandatario destacó que su administración reforzará el apoyo a las juventudes con más becas, más espacios deportivos y una estrategia integral rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Acompañado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, y autoridades educativas, Samuel García subrayó el trabajo conjunto con la Universidad para mantener a Nuevo León como referente nacional.

“Este año vamos con todo en el deporte para los jóvenes”, expresó el gobernador, al anunciar que se proyectan mil becas permanentes adicionales en coordinación con la UANL y la FIFA, así como la construcción de hasta 500 canchas deportivas en el estado.

La nueva cancha de futbol americano fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno estatal, la UANL y el ICIFED, fortaleciendo la infraestructura deportiva en planteles educativos.

Al concluir el evento, Samuel García participó en la patada inicial y se sumó a una cascarita, jugando futbol bandera con los alumnos de los “Kiowas”, donde incluso logró un touchdown, además de participar en un partido de soccer.

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León busca impulsar el desarrollo académico y físico de las y los jóvenes, como parte de la preparación del estado rumbo al Mundial 2026.

