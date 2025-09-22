Cerrar X
Nuevo León

Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella

Distintas figuras y compañeros del gremio se dieron cita en la capilla para darle el último adiós y acompañar a su familia en este difícil momento

  • 22
  • Septiembre
    2025

Desde las 10 de la mañana de este lunes, comenzaron los servicios funerarios en unas capillas del municipio de San Pedro, en honor a la reconocida conductora Débora Estrella, quien perdió la vida en un accidente aéreo en el municipio de García.

Muy temprano arribaron familiares, amigos y compañeros de los medios de comunicación para expresar sus condolencias y acompañar a la familia en este momento tan doloroso.

Débora era ampliamente reconocida por su destacada trayectoria como abogada y conductora de televisión.

Al lugar han acudido compañeros del medio, así como diversos funcionarios públicos.

244f50fe-845b-4eed-a096-2b9e766e6064.jpg

La diputada panista, Claudia Caballero, quien temprano en el congreso del estado pidió un minuto de silencio, acudió al funeral y reconoció el trabajo de Debora. 

“Fue alguien que marcó no a una generación, sino a varias generaciones”, comentó Caballero. 

Todos la recuerdan como una persona alegre, trabajadora y disciplinada.

Débora Estrella, conductora regiomontana de 43 años, falleció el 20 de septiembre. 

La avioneta en la que viajaba se estrelló cerca del río Pesquería, en la zona de Parque Industrial Ciudad Mitras.  

Con ella viajaba el piloto, Bryan Leonardo Ballesteros, también perdió la vida.  

Las autoridades investigan las causas del accidente.


Comentarios

