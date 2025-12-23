Podcast
Nuevo León

Familias de Pesquería vivirán la navidad entre miedo y escombros

Las familias afectadas por explosión del pasado 28 de noviembre debido a la explosión de pirotecnia ilegal, no pasarán fiestas decembrinas en sus hogares 

  • 23
  • Diciembre
    2025

Lo que debería ser una temporada de paz y reunión familiar se ha convertido en un amargo recordatorio de tragedia para los habitantes de la colonia Los Olmos.

A casi un mes de la explosión que sacudió al sector, decenas de familias se preparan para pasar la Nochebuena fuera de sus hogares, marcados por el trauma y la incertidumbre.

El miedo a que se repita el siniestro del pasado 28 de noviembre sigue latente.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.31.52 AM (3).jpeg

Aquel día, el estallido de una vivienda utilizada como almacén clandestino de pirotecnia cobró la vida de cuatro personas y dejó una estela de destrucción en más de 80 casas circundantes.

Un recorrido realizado por El Horizonte evidenció que la reparación de viviendas no avanza con la rapidez prometida por el alcalde del municipio, Francisco Esquivel.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.31.52 AM (2).jpeg

Los vecinos más cercanos a la zona cero, quienes sufrieron la mayor devastación por el estallido del polvorín, afirmaron que una de las secuelas es la falta de seguridad en sus hogares.

En entrevista con este medio, Lizeth Ramírez, vecina de la colonia Los Olmos, específicamente de la calle Olmos Siberiano, comentó que su pareja aún tiene miedo de permanecer en su domicilio.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.31.52 AM.jpeg

Asimismo, señaló que esta Navidad prefiere pasar la festividad lejos del fraccionamiento, pues todavía sienten nostalgia al ver las casas devastadas por la explosión de pirotecnia.

“Sí, nos dejó afectados porque, inclusive, mi pareja en ocasiones todavía no se siente seguro en la casa porque nosotros sí estuvimos el día que pasó, estábamos aquí. Yo ya me siento un poquito más tranquila".

“Pues aquí no nos la vamos a pasar, la verdad. Como quiera, sí sentimos un poco de tristeza al ver que unas casas, pues literal, quedaron en ruinas. Entonces, pues sí, vamos a intentar mejor salir a otro lugar”, indicó Ramírez.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.32.56 AM.jpeg

Una reconstrucción que no llega

En el recorrido realizado por El Horizonte a solo 48 horas de la Navidad, el panorama es desolador.

Lejos del ambiente festivo, la zona cero muestra escasos avances en la reconstrucción.

Fachadas colapsadas, ventanas tapiadas con cartones y escombro acumulado son el escenario que reciben a los pocos vecinos que regresan solo para vigilar sus pertenencias.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.31.52 AM (1).jpeg

“No hay nada que festejar; nuestra vida se quedó detenida ese día”, comentó uno de los afectados, quien, al igual que muchos otros, pasará la cena navideña en casas de familiares.

La recuperación emocional y material de la colonia Los Olmos se proyecta lenta.

Mientras el resto del estado celebra, en este sector de Pesquería la prioridad no son los regalos, sino recuperar la seguridad y el techo que la pólvora les arrebató.

 El almacén de la muerte

Investigaciones recientes de fuentes policiacas han revelado la magnitud del riesgo al que estaban expuestos los vecinos.

Se estima que en la vivienda señalada como el epicentro, propiedad de Pedro Oziel Macías Jiménez, se almacenaban hasta tres toneladas de pólvora ilegal.

Macías Jiménez falleció en el lugar junto a su hija y su sobrina, víctimas de la misma acumulación de material explosivo que hoy mantiene a la zona en ruinas.

nl-caso-explosion-pesqueria.jpeg


