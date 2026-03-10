Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Propone 'operación mochila' para mejorar la seguridad en escuelas

Francisco Chavira enfatizó la necesidad urgente de que las autoridades presten mayor atención a las escuelas públicas, muchas de ellas en condiciones críticas

  • 10
  • Marzo
    2026

Francisco Chavira Martínez, político y empresario tamaulipeco, ha propuesto la implementación de la llamada "operación mochila" de manera transparente, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, incluyendo a trabajadores docentes y administrativos, en las instituciones de nivel secundaria y bachillerato de Tamaulipas, lo anterior debido a las constantes riñas y agresiones, incluso con arma punzocortante por parte de los jóvenes.

Chavira Martínez enfatiza la necesidad urgente de que las autoridades presten mayor atención a las escuelas públicas, muchas de las cuales se encuentran en condiciones críticas, como la falta de vidrios y aire acondicionado, además de sanitarios insalubres.

“Los alumnos son quienes sufren las consecuencias de este deficiente servicio”, señaló. 

La situación se agrava con la inseguridad, los casos de riñas internas, bullying y acoso escolar. Además, se destaca la alarmante falta de maestros frente a grupo. Según padres de familia de diversas escuelas secundarias y preparatorias, una gran cantidad de docentes no asisten a sus centros de trabajo por motivos como licencias médicas o comisiones, dejando a los estudiantes en una situación vulnerable y afectando su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es imperativo implementar medidas y nuevas estrategias que aseguren un ambiente educativo seguro y propicio para el desarrollo integral de los jóvenes en Tamaulipas.


