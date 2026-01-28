Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
63c9176d_cbab_4ba7_a408_255ac31bfa13_4957575cd0
Nuevo León

Familias de Santiago obtienen certeza jurídica en sus viviendas

Con apoyo del alcalde David de la Peña, 12 familias de las colonias Arturo Marroquín lograron escriturar sus viviendas, asegurando su patrimonio y tranquilidad

  • 28
  • Enero
    2026

Con el respaldo del presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, un total de 12 familias de las colonias Arturo Marroquín y Arturo Marroquín Ampliación lograron dar certeza jurídica a sus propiedades mediante la escrituración de sus viviendas.

Gracias a acciones de coordinación institucional, programas de regularización y acompañamiento por parte del municipio, las familias beneficiadas obtuvieron los documentos que acreditan legalmente la propiedad de sus hogares, garantizando la protección de su patrimonio.

Un rezago histórico atendido

Durante el evento, el alcalde señaló que este logro representa el cumplimiento de una deuda histórica con los vecinos del sector.

“El día de hoy tienen una deuda saldada por parte de muchos gobiernos. Hoy se cristaliza el sueño de contar con la certeza jurídica de su patrimonio”, expresó ante los beneficiarios.

dea547f7-9e17-4312-af23-9c32aae3e37e.jpeg

De la Peña Marroquín reconoció que el proceso no es sencillo, pero reiteró el compromiso de su administración para acompañar a las familias hasta lograr resultados concretos.

Beneficios para las familias

El edil destacó que la escrituración no solo brinda seguridad jurídica, sino que también incrementa la plusvalía de las viviendas, además de abrir la puerta a nuevas oportunidades como el acceso a créditos y la posibilidad de heredar con certeza legal.

01de8301-145d-446e-885d-259b78040473.jpeg

Asimismo, invitó a las familias a difundir estos apoyos para que más vecinos puedan beneficiarse de los programas de regularización.

A nombre de los beneficiados, un vecino de la colonia Arturo Marroquín Ampliación agradeció al alcalde y al secretario del Ayuntamiento, Héctor Chávarri de la Rosa, por el apoyo brindado no solo en la escrituración, sino también en obras como la pavimentación de calles y la introducción de drenaje.

bbae07fc-b210-491b-9bc2-f33aa8d9d5b1.jpeg

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dfg_bt_eae673d5e1
Invierten 11.6 mdp en infraestructura educativa en Nuevo Laredo
finanzas_empleo_baec25f265
Presenta sector industrial de NL agenda estratégica para 2026
Whats_App_Image_2026_01_02_at_5_13_55_PM_d486ace682
Saltillo refuerza estrategia de seguridad para arranque de 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_29_at_7_13_24_PM_8e5c11eadb
Llega 'Fridamanía' a Houston; abren exposición histórica
escena_diego_luna_9b395e305d
Cuarón me enseño a hablar cine con Y tu mamá también: Diego Luna
grupo_salinas_0368841cda
Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×