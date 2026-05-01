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Coahuila

Más de 20 mil personas abarrotan la Alameda en 'Día del Niño'

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y generar espacios de recreación

  • 01
  • Mayo
    2026

Más de 20 mil personas se congregaron en la Alameda de Ramos Arizpe durante el festejo masivo del Día del Niño encabezado por el Gobierno Municipal, donde familias completas disfrutaron del espectáculo de Bely y Beto, además de actividades recreativas, regalos y dinámicas para la niñez.

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Desde horas antes del inicio del evento, cientos de familias comenzaron a llegar al recinto para apartar lugar y participar en una de las celebraciones infantiles con mayor asistencia registrada en el municipio.

Durante el espectáculo, niñas y niños disfrutaron de música, bailes y personajes infantiles, mientras que personal del Ayuntamiento realizó la entrega de juguetes, bicicletas y distintos obsequios para los asistentes.

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Ramos Arizpe busca fortalecer la convivencia familiar: Gutiérrez Merino

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y generar espacios públicos orientados a la recreación de la niñez.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de impulsar eventos enfocados en las familias y en la construcción de entornos de convivencia social.

El evento también contó con la participación de Alex Fernández y Ceci García, conductores del programa “La Regadera”, quienes interactuaron con el público y participaron en la animación del espectáculo.

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Como parte de las acciones de inclusión, el show incorporó interpretación en Lengua de Señas Mexicana para personas con discapacidad auditiva.

La celebración se desarrolló bajo un operativo coordinado entre corporaciones municipales y áreas operativas del Ayuntamiento, incluyendo Seguridad Pública, Protección Civil, DIF Ramos Arizpe y personal de logística, quienes mantuvieron vigilancia y atención durante toda la jornada.


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