FGR asegura 184,000 litros de huachicol en Santa Catarina

Elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Control Regional (Fecor) realizaron un cateo en un predio usado como estacionamiento para tráilers, donde se aseguraron miles de litros de huachicol y se inhabilitó una toma clandestina.

Este operativo se realizó durante la mañana de este viernes en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, en "Truck Parking Santa Catarina", ubicado en Camino a Minería del Norte, en la colonia Villa de García, muy cerca de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex.

Así se realizó el operativo

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Federal Ministerial para realizar una inspección visual; una vez que se localizó el túnel, que estaba conectado a una toma clandestina de combustible, se procedió a inhabilitarlo y asegurar el lugar.

Luego de colocar los sellos de clausura correspondientes, los uniformados localizaron y decomisaron lo siguiente:

184,000 litros de combustible que estaban almacenados en seis contenedores de acero

Un titán

22 tractocamiones

7 cajas de trailer vacías

5 camas planas

25 semiremolques

Una pipa para agua

Durante estas acciones no se registraron detenciones y el inmueble quedó a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, que ya abrió una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por la extracción ilícita de combustibles.



Con estas acciones, la FGR mantiene su compromiso de perseguir el robo de combustibles e invita a la ciudadanía a denunciar estas acciones mediante sus sistemas de denuncia anónima, como el teléfono 8181547400 ext. 187315

También se puede realizar por correo a ventanillaunicanl@fgr.org.mx o en sus oficinas en Carretera Monterrey-Laredo km. 14.5 Colonia Nueva Castilla, Escobedo, NL.

Con información de Marcial Pasarón.





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