Realizan traslado aéreo de pulmones en Monterrey

Autoridades de emergencia y salud en Nuevo León concluyeron con éxito el operativo aéreo de unos pulmones destinados a un procedimiento médico en Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, los órganos arribaron al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo provenientes del Hospital General de Tampico, Tamaulipas, y posteriormente fueron trasladados en helicóptero hacia las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL.

Tras el aterrizaje, el operativo continuó con el traslado hacia el Hospital Muguerza, donde los pulmones son entregados para el procedimiento de trasplante.

Las autoridades señalan que el uso del helicóptero permite reducir considerablemente el tiempo de traslado, pasando de aproximadamente una hora y media por vía terrestre a solo 10 minutos por aire, lo que ayuda a preservar la viabilidad de los órganos.

El apoyo es solicitado por personal de la Secretaría de Salud y se implementa un dispositivo de seguridad y logística en coordinación con distintas corporaciones.

La dependencia estatal informó que el traslado aéreo concluyó de manera exitosa, permitiendo que los órganos lleguen en tiempo para continuar con el proceso médico correspondiente.

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