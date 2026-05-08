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Nuevo León

Buscan llevar el orgullo norteño al Mundial de Robótica en CDMX

Entre sus planes está instalar un pequeño espacio con temática norteña y un asador para mostrar parte de la identidad de Nuevo León

  • 08
  • Mayo
    2026

Con robots, sombreros norteños y hasta la idea de instalar un asador en plena competencia, el grupo de robótica “Primex”, del campus TecMilenio en el municipio de Guadalupe, se prepara para representar a Nuevo León en el Mundial de Robótica FTC Premier Event México, que se realizará el próximo mes de julio en la Ciudad de México.

El equipo está conformado por 15 jóvenes apasionados por la tecnología, quienes competirán contra alrededor de 40 equipos provenientes de países como Brasil, Argentina, Perú y Rumania, con la meta de conquistar la copa en la categoría Dicode.

Buscan poner en alto a Nuevo León

Entre los integrantes se encuentra Víctor, uno de los encargados del diseño y armado del robot que llevarán al certamen internacional.

“Para mí estar diseñando el robot es una oportunidad muy grande, tanto personal como profesional, ya que es algo a lo que me quiero dedicar. El andar diseñando esto me va ayudar en un futuro”, expresó.

Los jóvenes aseguran que este año acudirán a la competencia con un equipo más preparado y con mayores conocimientos técnicos, aunque reconocen que aún necesitan apoyo económico para concretar el viaje.

“Lo que estamos buscando es apoyo para que nos conozcan y un poco de apoyo económico. Hemos estado vendiendo aquí en la preparatoria y también estamos buscando patrocinadores”, señalaron integrantes del equipo.

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Quieren llevar el ambiente norteño al mundial

Como parte de la identidad que desean proyectar en el mundial, el grupo recibió apoyo de la Secretaría de Turismo, dependencia que les obsequió sombreros con la figura del Cerro de la Silla para representar el ambiente regio durante el evento.

“Queremos llevar este Mundial más norteño a la Ciudad de México y hacerlo con orgullo. Por eso conseguimos estos sombreros y esperamos que el apoyo pueda seguir creciendo”, comentó el coach del equipo.

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Uno de los integrantes que más llama la atención es Patricio, el más pequeño del grupo, quien actualmente cursa la primaria y participa activamente en el proyecto tras integrarse mediante un campamento de robótica.

“Aquí me hacen sentir cómodo y adaptado, no me hacen sentir chiquito y doy gracias al campamento. Yo me encargo de la mecánica y en las competencias soy de jueces”, relató.

Buscan reunir recursos para viajar a la competencia

El coach Sergio explicó que el proyecto tiene ya dos años de trabajo y que actualmente buscan reunir alrededor de 50 mil pesos para cubrir gastos de traslado, hospedaje y transporte del robot completamente ensamblado.

“Este proyecto lleva dos años y estamos muy orgullosos. Tenemos una meta de 50 mil pesos que estamos tratando de conseguir con patrocinadores, empresas que se quieran sumar o con apoyo de la ciudadanía de Monterrey”, indicó.

Además de competir, el equipo busca poner en alto la cultura regiomontana durante el mundial. Entre sus planes está instalar un pequeño espacio con temática norteña y un asador para mostrar parte de la identidad de Nuevo León mientras presentan su robot en la pista de competencia.

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