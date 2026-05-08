Colaborarán Canirac, Conalep y Asociación de Esclerosis Múltiple

Con el fin de continuar mejorando el ámbito restaurantero, la CANIRAC realizó la firma de dos convenios con el Conalep y la Asociación de Esclerosis Múltiple, los cuales buscan atribuir a un mayor crecimiento.

“Los consumidores no solamente buscan el ingerir alimentos, buscan experiencias integrales, lo que ha llevado a una transformación en toda la oferta gastronómica que brindamos a nuestros establecimientos. El crecimiento local, ocurre en paralelo a un contexto global de alta relevancia”

Durante la firma estuvieron presentes la presidenta de la CANIRAC, Kathia Guajardo Bosques, el director general del Conalep, Andrés Pintos; Juan Manuel Barrios, encargado de la asociación de esclerosis; y la vicepresidenta de la afiliación CANIRAC, Rosalinda Garza.

Se informó que el convenio busca, empujar a todos los estudiantes de carreras como hotelería y alimentos y bebidas a participar, a partir del tercer semestre, en ingresar al programa dual.

“Tenemos en dos planteles uno que está en Santiago y otro que está en San Nicolás. Yo vamos a darle juego a hacerle batería para que estos muchachos ya estén participando; ya de hecho se requiere manos de ella. Son los muchachos que ya hacen sus prácticas; muchos de ellos ya están trabajando en varios restaurantes y demás, otros que no. Entonces tenemos un espacio muy amplio todavía, donde ella en esas fechas, a partir de este convenio, pueda; se van a alistar, vamos a ver cuáles son los restaurantes, hoteles y ahí vemos cómo acomodar, obviamente, el equipo de vinculación”.

Esta oportunidad, ayuda al crecimiento de los jóvenes en su camino profesional, dando experiencia para su futuro, así mismo aumentando la atención previo al mundial de futbol 2026, donde se espera más afluencia de personas.

Comentarios