Financia Tres Puertas con dinero de clientes y no entrega depas

En la urbe regia, algunos desarrolladores inmobiliarios ya se la hallaron fácil: prevenden departamentos de lujo, mediante lo cual “levantan” sumas millonarias para financiar sus proyectos y al final, en algunos casos, le salen al cliente con que “no le aceptan su oferta de compra”, y le regresan su dinero, pero se queda sin su propiedad.

Y, obviamente, según abogados y legisladores, en este esquema ventajoso para el desarrollador, el que sale perdiendo es el cliente porque, a pesar de que se convierte en una suerte de “prestamista”, no obtiene ningún rendimiento, ni mucho menos la propiedad que deseaba y por la que estuvo pagando mes con mes.

Un vivo ejemplo de lo anterior es el caso de Torres Tres Puertas, de la empresa Stiva, perteneciente a Adrián González Lozano, que este lunes evidenció El Horizonte, la cual, durante tres años, estuvo cobrando enganches y mensualidades de departamentos que al final avisó que siempre no iba a vender a por lo menos 10 clientes porque les rechazó su “oferta de compra”.

Según expertos en derecho civil como Gabriel Garza, esto lo hacen los desarrolladores porque así no tienen que endeudarse excesivamente y porque saben que los acuerdos de “promesa de venta”, mediante los cuales “levantan dinero”, no están regulados, por lo que pueden incumplir.

“Se financian con el cliente y al final les dicen: ya no me sirves, te regreso tu dinero y vendo el departamento al valor de dinero actual”, señaló el litigante.

Eso es exactamente lo que pasó con Torres Tres Puertas, ubicado en Puerta del Sol y Boulevard Rogelio Cantú, de Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, donde a casi 10 clientes les notificaron esa situación.

“Tú (empresa) utilizaste mi dinero para tú no pedir financiamiento y no pagar intereses y ya bien padre, levantaste capital, ya construiste y ahorita es que ya está la torre casi terminada. Me quitas la unidad para tú venderla al doble y prácticamente robarme mi ganancia en plusvalía, porque eso es un robo”, dijo un afectado identificado como Diego.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que cientos de regios están “tronando” contra las preventas porque, a pesar de que ya pagaron enganches y mensualidades por departamentos, al final empresas como Stiva y Veme Casas les cancelan a sus clientes la venta de inmuebles, al señalar que les rechazan la “oferta de compra”.

Lo más grave es que, en algunos casos, ni siquiera les quieren regresar la totalidad de lo que dieron, por lo que si no les dan “plusvalía” del tiempo que “jinetearon” su recurso, mucho menos se lo dan cuando les entregan montos incompletos.

'Nos usaron'

Afectados por Stiva indicaron que se sienten “usados” y que la ley no los protege, por lo que ahora darán la batalla legal.

En entrevista con El Horizonte, clientes que pidieron ser identificados como Gabriela y Diego para cuidar su identidad por temor a represalias, destacaron el uso de vacíos legales para abusar de los inversionistas.

“Nosotros lo que queremos es adquirir el inmueble, o sea, sí escriturar, pero sabemos que legalmente ellos tienen más las de ganar, porque así lo hicieron y con artimañas legales, pues tienen las de ganar.

“Hoy por hoy las leyes lastimosamente los benefician a ellos para seguir haciendo todas sus mañas legales y sus… no quiero utilizar la palabra fraude, pero sí es un abuso, es un abuso y es con dolo que tú estás haciendo eso para después quedarte con la ganancia de los clientes iniciales”, señaló Diego.

Gabriela añadió que es una práctica común en este sector donde utilizan el dinero por años para poder edificar los departamentos y al final poder venderlos a un precio más alto.

“No es que te pregunten si quieres firmar esto o esto, o sea, todos los proyectos lo firman así. Aquí lo único es que, pues él se está valiendo de que sabe que por ley puede rechazar esa oferta, pero pues volvemos a decir, es un abuso totalmente; nos tuvo detenidos el dinero cinco años y ahorita él nos lo quita, obviamente, para venderlo más caro”, relató la afectada.

'Que avisen y no engañen': Waldo

Sobre este tema, el senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, afirmó que las empresas deberían ser claras con sus clientes para decirles que se están “apalancando” con su dinero y deberían advertirles que cabe la posibilidad de que no les venderán el inmueble.

“El problema es que a ti te dicen: ‘Te estoy vendiendo este inmueble cuando realmente estás haciendo un instrumento financiero, me estoy apalancando contigo para sacar mis costos muy válidos, pero no te lo estoy aclarando’".

“Cuando tú compras, alguien te debería decir: ‘Oye, para que esto funcione, esta oferta de compra, necesitamos tener el 80%, el 70%, el 50% vendido y entonces eso te da la certeza de que la van a poder hacer o no’”, señaló.

