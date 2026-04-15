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Nuevo León

Fiscalía perfila falsa alarma tras amenaza de bomba en CEDH

Javier Flores Saldívar, señaló que únicamente cuentan con el informe preliminar y que no se registraron mayores incidentes posteriores al reporte

  • 15
  • Abril
    2026

Momentos de tensión y movilización policiaca provocó la amenaza de bomba reportada el martes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aunque para la Fiscalía todo apunta a que se trató de una falsa alarma.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, señaló que únicamente cuentan con el informe preliminar y que no se registraron mayores incidentes posteriores al reporte.

“Tenemos el puro informe y yo me imagino que fue una falsa alarma… porque no tuvimos más movimientos”, expresó.

Lee la nota completa: Evacúan a 150 personas en CEDH NL tras amenaza de bomba

La movilización se registró en el edificio ubicado en el cruce de las calles Espinosa y Arteaga, en el centro de Monterrey, donde personal fue evacuado de manera preventiva mientras autoridades realizaban una inspección en el inmueble.

Tras la revisión, no se reportó el hallazgo de objetos sospechosos ni artefactos explosivos, por lo que las actividades se normalizaron horas después.

Las autoridades mantienen las indagatorias para determinar el origen del reporte y deslindar responsabilidades.

 


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