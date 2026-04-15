Director desarma a exalumno y evita tragedia en Oklahoma

Un video de seguridad captó el momento en que el director de la Pauls Valley High School, Kirk Moore, derribó y desarmó a un exalumno armado que ingresó al plantel y abrió fuego, en un hecho ocurrido el pasado 7 de abril.

Las imágenes, difundidas por el distrito escolar tras una solicitud pública, muestran al atacante entrar al vestíbulo con una sudadera oscura, apuntar contra estudiantes y disparar un arma de fuego, lo que desató momentos de pánico.

Pese a recibir un disparo en la pierna, Moore se abalanzó sobre el agresor, logró someterlo contra una banca y quitarle el arma, mientras los estudiantes huían del lugar. Posteriormente, otro miembro del personal intervino para alejar el arma de fuego.

De acuerdo con autoridades, ningún estudiante resultó herido durante el incidente.

Un ataque armado fue frustrado dentro de la preparatoria Pauls Valley, en Oklahoma, luego de que su director, Kirk Moore, enfrentara directamente al agresor.



El atacante, Victor Hawkins, exalumno de 20 años, ingresó con la intención de cometer un tiroteo. Durante el forcejeo,… pic.twitter.com/5qkTPlI6ve — El Horizonte (@ElHorizontemx) April 15, 2026

El portavoz de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma, Hunter McKee, destacó que la rápida intervención del personal escolar fue clave para salvar vidas.

Sospechoso planeaba un ataque mayor

El agresor fue identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 años y exalumno del plantel, quien fue arrestado y enfrenta cargos por portación ilegal de arma, disparar con intención de matar y amenazas con arma de fuego.

Según documentos judiciales, Hawkins declaró a investigadores que planeaba cometer un tiroteo masivo, incluyendo el asesinato de estudiantes, del propio director y posteriormente suicidarse, inspirado en el ataque de la Masacre de Columbine.

El acusado se ha declarado inocente y permanece detenido con una fianza de un millón de dólares, de acuerdo con registros del Centro de Detención del Condado de Garvin.

El director Moore expresó en redes sociales su deseo de recuperarse pronto y regresar a su labor educativa, subrayando su compromiso con la formación de jóvenes en Oklahoma.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Pauls Valley, una localidad de aproximadamente 6 mil habitantes ubicada al sur de Oklahoma City.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras el video del incidente circula ampliamente, evidenciando la rápida acción que evitó una tragedia mayor dentro del plantel escolar.

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