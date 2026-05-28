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Nuevo León

Ilumina San Pedro al Centrito Valle para atraer turismo

Las estructuras jugarán un papel clave como atractivo turístico durante la Copa Mundial de Fútbol, a celebrarse durante junio y julio

  • 28
  • Mayo
    2026

Con la mira puesta en la reactivación económica del sector, el municipio de San Pedro Garza García instaló arcos iluminados decorativos y jardineras ornamentales en los dos principales accesos a la zona comercial de Centrito Valle.

El encendido oficial fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah, quien detalló que estas estructuras se ubican en los cruces de Río Tamazunchale y Calzada del Valle, así como en Río Misisipi y Calzada Mauricio Fernández. El edil destacó que el proyecto nació directamente a petición de los colonos y comerciantes de la zona.

“Esta acción se da y nace a raíz de los vecinos que lo han pedido, y es por eso que el Municipio lo vio a bien y, pues, hoy se puede concretar, esta obra que está en las dos entradas principales del Centrito. Ahorita lo vamos a aprender, como en muchos lados del mundo, que ustedes podrán ver en Little Italy y Chinatown (en Nueva York)” explicó Farah Giacomán.

El presidente municipal reveló que la tecnología de los arcos permitirá cambiar la iluminación según la temporada. En ese sentido, adelantó que las estructuras jugarán un papel clave como atractivo turístico durante la Copa Mundial de Fútbol, a celebrarse durante junio y julio.

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“Nos toca que empiece el Mundial y podemos darle a toda la población nacional e internacional que nos va a visitar la oportunidad de que pueda ver este Centrito, que lo conozca y que tenga esta nueva cara”, apuntó el alcalde, precisando que las luces adoptarán los colores de las banderas de las naciones participantes.

Las labores, ejecutadas por la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, incluyeron también la colocación de jardineras con diversos tipos de flores para mejorar la imagen urbana a nivel de piso.

Por su parte, Jorge Leal, presidente del Consejo de Vecinos de Centrito Valle, respaldó la intervención y reconoció la apertura de la administración sampetrina para trabajar en comunión con los habitantes del sector en pro de la recuperación económica del comercio local.

Al evento de inauguración también asistieron el Secretario Ejecutivo del Alcalde, Juan Pablo Castuera; y el Secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, Miguel Ávila.


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