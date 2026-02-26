Fortalece Nuevo León logística con nuevas carreteras

La estrategia de modernización de carreteras en Nuevo León avanza como uno de los ejes centrales del gobierno estatal, con proyectos enfocados en mejorar la movilidad, fortalecer la competitividad y consolidar al estado como plataforma logística clave hacia EUA. Así lo afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario señaló que la infraestructura vial no sólo responde a necesidades actuales de tránsito, sino que forma parte de una planeación estructural que busca potenciar el desarrollo económico regional a mediano y largo plazo.

Infraestructura carretera como motor económico

Flores Serna sostuvo que la conectividad ha sido una prioridad constante dentro de la administración estatal, al considerar que una red carretera eficiente impacta directamente en la atracción de inversión y en el crecimiento empresarial.

“Si algo ha distinguido a esta administración es la visión para modernizar nuestra infraestructura carretera. Hoy tenemos un Nuevo León mejor conectado, más competitivo y con mayor capacidad para incrementar el desarrollo económico”

Indicó que la mejora de corredores estratégicos permite agilizar el traslado de mercancías, reducir costos logísticos y facilitar la movilidad de miles de personas diariamente.

Interserrana reducirá tiempos hacia Monterrey

Entre las obras destacadas, mencionó el avance de la carretera Interserrana, proyecto que conectará el sur del estado con el área metropolitana de Monterrey, disminuyendo tiempos de traslado y ampliando oportunidades de desarrollo para esa región.

Este corredor también facilitará la integración con otros puntos estratégicos del estado, fortaleciendo la movilidad interna sin necesidad de salir del territorio nuevoleonés.

La Gloria-Colombia y Aduana Colombia incrementan cruces

El Secretario explicó que la Interserrana permitirá una conexión más eficiente con la vía La Gloria-Colombia y la aduana Colombia, en el municipio de Anáhuac.

De acuerdo con datos oficiales, la aduana pasó de registrar 300 cruces a 7,000 en un periodo de cuatro años, reflejando un crecimiento sostenido en el intercambio comercial.

“Las carreteras no sólo conectan destinos, conectan oportunidades para las familias y las empresas”

Ventaja logística sin salir de Nuevo León

Flores Serna puntualizó que actualmente es posible transitar hacia el norte del país sin abandonar el estado, lo que representa una ventaja logística para el sector productivo y comercial.

Agregó que la modernización carretera forma parte de una estrategia integral que busca dejar infraestructura funcional para las próximas generaciones y consolidar a Nuevo León como un nodo clave de comercio exterior.

Comentarios