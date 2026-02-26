Cristiano Ronaldo compra el 25% del UD Almería

El delantero portugués Cristiano Ronaldo adquirió el 25% del club Unión Deportiva Almería, que actualmente pelea en la parte alta de la Segunda División española.

La operación se realizó a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial enfocada en proyectos deportivos.

El futbolista, de 41 años, explicó que su objetivo es participar en el desarrollo del fútbol más allá de su carrera dentro de la cancha.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Apuesta empresarial

En el comunicado, Ronaldo señaló que el Almería cuenta con una base sólida y margen de crecimiento, por lo que considera que el proyecto ofrece condiciones para evolucionar en lo deportivo y en la formación de talento.

La inversión, de la que no se revelaron cifras, forma parte de la estrategia del atacante para involucrarse en la propiedad de clubes profesionales y ampliar su portafolio empresarial ligado al deporte.

Actualmente, el portugués continúa su carrera como jugador del Al‑Nassr, mientras fortalece su presencia en distintos negocios internacionales.

Respaldo de la directiva

Por su parte, el presidente del club, Mohamed al Khereiji, celebró la llegada del astro como socio estratégico y destacó su conocimiento del fútbol español y su visión para proyectos de largo plazo.

Desde la institución consideran que la entrada del delantero puede impulsar áreas clave como la competitividad del primer equipo, el desarrollo de la cantera y la proyección global de la marca.

