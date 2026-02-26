Responde Cadereyta; comienza bacheo en carretera a Reynosa

Al reconocer que se trata de una conexión terrestre que es estratégica para el Estado, el municipio de Cadereyta arrancó este miércoles la rehabilitación de la Carretera Libre a Reynosa que desde hace años está afectada por baches, grietas y daños en cordones y camellones.

Alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, el alcalde de filiación emecista, Carlos Rodríguez “El Cuate”, llegó con maquinaria pesada como camiones de volteo, pipas, asfaltadoras y aplanadoras para empezar a reparar la carpeta asfáltica.

También se informó que se trabajará en la mejora de los acotamientos en beneficio de los miles de automovilistas que transitan diariamente por ahí para ir a los Estados Unidos o los jimenenses que también la usan para sus actividades cotidianas.

Rodríguez detalló en un video que se reparará un tramo de dos kilómetros, por ambos sentidos, a la altura de la Colonia Ingenieros, desde el restaurante La Victoria hasta donde empieza la disyuntiva entre la carretera de cuota y la libre a Reynosa.

“Vamos a rehabilitar aproximadamente dos kilómetros de pavimento: es una gran noticia para nuestra gente de Cadereyta y para quien nos visita, porque después de muchos años hubo alguien que en verdad se interesó por gestionar para poder que tengamos una vialidad como debemos tener los jimenenses y sobre todo quienes nos visitan”, dijo el alcalde.

La acción se dio luego de que El Horizonte publicó este miércoles que el tramo municipalizado de la carretera a Reynosa, en Cadereyta, lucía como “zona de bombardeo” debido a tantos baches, grietas e infraestructura dañada.

Esto ya se había expuesto desde principios del 2024 y, aunque se hizo el compromiso por parte del exalcalde panista, Cosme Leal, nunca se concretó la reparación.

En cambio, este miércoles, Rodríguez primero fue al palacio de gobierno a gestionar los apoyos y luego llegó con la maquinaria por la tarde.

De hecho, en su mensaje señaló que los trabajos correrán a cargo de la Red Estatal de Autopistas (REA) y el municipio solo gestionó la obra.

“Me encuentro ubicado aquí en la Carretera de Libramiento, justamente frente a la colonia de los Ingenieros".

“Estoy contento de anunciarles y agradecerle a nuestro gobernador, Samuel García, a mi gran amigo, Felipe Flores, de la REA, por escuchar nuestra gestión de hace unos días donde pedíamos poder rehabilitar esta arteria tan importante para las personas que nos visitan de diferentes puntos de la era metropolitana, incluso inclusive de la gente que viene a la frontera”, indicó el alcalde.

Los trabajos concluirán a finales de abril, por lo que sí estarían listos antes del Mundial FIFA que inicia en junio próximo.

“Las máquinas ya se encuentran en sitio y decirle a la ciudadanía que seguimos ocupados y preocupados por tener un Cadereyta diferente, un Cadereyta del que en verdad se sienta orgullosa nuestra gente”, comentó el edil.

Cosme Leal nunca reparó

En el deterioro en que se encuentra la carretera tiene responsabilidad el exalcalde de ese municipio, el panista Cosme Leal, pues durante sus años de gobierno nunca reparó la vía.

Cuando se evidenció la problemática en su momento, Leal dijo que pediría el apoyo del Estado, pues a la Red Estatal de Autopistas le había prometido la rehabilitación de este “tramo de terror”, pero incumplió.

Este miércoles, Rodríguez dijo que él logró en año y medio lo que no se pudo por años.

“Serán dos km por ambos cuerpos de esta vialidad tan importante que mucha gente lo había pedido, eh, y que nosotros, a 1 año y 5 meses de gestión, ya lo vamos a cumplir".

“Muy agradecido con nuestro gobernador, van a ser más o menos dos o tres semanas de trabajos; les pido que tengan mucha paciencia, serán trabajos de bacheo profundo y recarpeteo en su oportunidad”, indicó.

Le entra Cadereyta

Tras años de estar en malas condiciones, este mércoles inició el bacheo del tramo de la Carretera Libre a Reynosa por parte del gobierno de Cadereyta y la Red Estatal de Autopistas.

- Extensión de carretera libre a Reynosa a reparar: 2 kilómetros por ambos sentidos.

- Tramo en el que se trabajará Desde el restaurante La Victoria hasta la disyuntiva donde inicia la carretera de cuota.

- Duración de los trabajos: 2 meses

- Responsable de la ejecución: municipio de Cadereyta y REA

