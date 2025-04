Fortalecen reforma de ley para combatir el grooming en NL

El diputado de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa para fortalecer una reforma de ley, la cual va en contra del grooming en la entidad.

La propuesta tiene como objetivo que los mecanismos de prevención, detección y atención del grooming, práctica que es una forma de acoso y abuso sexual a través de redes sociales que afecta a los menores de edad, se fortalezcan y los casos disminuyan.

“Es un seguimiento de la causa de su servidor para que se combata y se prevenga el grooming en Nuevo León, que es el ciberacoso a menores de edad con fines de índole sexual.

“Como lo dije, no solo lo presenté como legislador, sino como víctima, porque cuando fui menor de edad fui extorsionado con un vídeo íntimo y en 2019 lo hice público. Como comenté, no era inmoral, ni ilegal, fui víctima de una extorsión y al final pude afrontarlo y no fue un impedimento para ser legislador”, dijo Jesús Elizondo.

Es una reforma a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en donde propone la implementación de programas educativos en escuelas y comunidades para informar a los menores y a los padres de familia sobre los riesgos del grooming y las formas de prevenirlo.

Esta propuesta se suma a una que ya había presentado el diputado el pasado lunes, para tipificar el grooming como una variante de pornografía infantil y otra en delitos contra la intimidad personal.

Al ser una práctica muy común, ya que cada vez los menores tienen más acceso a las redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esta reforma a la ley en su mañanera.

“Que se proteja a la víctima y no tenga que regresar otra vez (a denunciar) y ponga en riesgo incluso su vida; se está trabajando sobre ello”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa.

