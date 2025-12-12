Analizarán en foro "solo mujeres” en elección del 2027

El primer foro para analizar la viabilidad de postular solo mujeres en posiciones políticas en las que nunca han tenido presencia, como la gubernatura y 16 alcaldías del estado, se llevará a cabo este lunes de manera virtual.

El ejercicio lo organiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) por orden del Tribunal Electoral del Estado (TEE) el cual le dio la razón de manera parcial a una organización social que solicitó tanto solo la postulación de mujeres a esos cargos como someter a debate público la propuesta.

La mesa redonda se llamará “Legislaciones por la paridad: construyendo una nueva política” y se transmitirá a las 10:00 de la mañana por las redes sociales de Youtube y Facebook del IEPC.

Aparte de esta actividad, se tiene programado, el 14 de enero del 2026, el foro “Retos y avances de la paridad total en México” también para hablar del tema.

El TEE no dio la razón a la organización “Fundación Duque para el Apoyo a la Familia y las Artes” en cuanto a que se emitirá una acción afirmativa para que solo compitan mujeres, pero sí en que se analice el tema.

La ONG recurrió al TEE luego de que el IEPC rechazará esta solicitud y le pidiera al Congreso local legislar en materia de paridad total, pues resolvió que le toca a los diputados definir el tema.

Ante esto, los diputados del PRI y PAN reformaron la Ley Electoral del Estado para definir que en la elección de gobernador del 2027 pueden participar hombres y mujeres, pero como se trató de una reforma constitucional, se necesita una segunda vuelta para lo cual ya no es suficiente los 21 votos que tienen sino 28.

Antes del foro del lunes, el IEPC realizará de manera virtual una sesión ordinaria en la que se determinará la fecha de la primera sesión para el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, entre otros asuntos.

