Nuevo León

Frente Frío 21 activa alerta por lluvias y viento en Nuevo León

Protección Civil confirmó este pronóstico en todo el estado este domingo. Consulta las zonas más afectadas y toma precauciones.

  • 13
  • Diciembre
    2025

La llegada del Frente Frío número 21, acompañado por una masa de aire polar reforzada y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, provocará un incremento significativo de lluvias y vientos en gran parte de Nuevo León este domingo 14 de diciembre, confirmó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas adversas impactarán a distintas regiones con precipitaciones de moderadas a fuertes, así como ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría generar afectaciones urbanas y carreteras.

Pronóstico de lluvias y viento en el Área Metropolitana

Se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros, además de vientos de 30 a 50 km/h.

Los siguientes municipios podrían registrar encharcamientos, reducción de visibilidad y un ambiente fresco durante gran parte del día.

Monterrey
Guadalupe
San Nicolás
San Pedro
Santa Catarina
Apodaca
Escobedo
García
Juárez 


