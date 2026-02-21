Podcast
Nuevo León

Frente frío 37 comienza a generar vientos y bajas temperaturas

Los vientos se presentan con velocidades significativas, y Protección Civil prevé que podrían incrementarse durante las próximas horas

Protección Civil del Estado de Nuevo León informó que el Frente Frío Núm. 37 y su masa de aire ártica ya ingresan al territorio estatal, provocando vientos del norte con rachas moderadas a fuertes y un marcado descenso de las temperaturas.

La llegada de este fenómeno meteorológico genera condiciones que requieren atención especial, especialmente en áreas abiertas, montañosas y urbanas donde el viento puede alcanzar mayor intensidad.

Rachas de viento por región y posibles riesgos

Los vientos se presentan con velocidades significativas, y Protección Civil prevé que podrían incrementarse durante las próximas horas, afectando distintas regiones:

  • Norte: 40 a 50 km/h
  • Oriente: 50 a 70 km/h
  • Metropolitana: 40 a 50 km/h
  • Citrícola: 40 a 60 km/h
  • Montañosa: 40 a 50 km/h
  • Sur: 40 a 50 km/h

Estos vientos representan un riesgo elevado para objetos sueltos, estructuras ligeras y vehículos estacionados bajo árboles o postes. Además, podrían complicar la conducción y provocar caída de ramas, cables o lonas, aumentando la probabilidad de accidentes.

Pronóstico de temperaturas mínimas por región

El Frente Frío también traerá un descenso de temperatura que se sentirá desde este domingo y se extenderá hasta el lunes, con valores mínimos estimados en:

  • Norte: 8 a 10°C
  • Metropolitana: 8 a 10°C
  • Oriente: 10 a 12°C
  • Citrícola: 8 a 10°C
  • Montañosa: 2 a 4°C
  • Sur: 4 a 6°C

Medidas de seguridad ante los fuertes vientos

Protección Civil del Estado hace un llamado a la población para tomar precauciones ante las rachas de viento y minimizar riesgos:

  • Asegurar techos, láminas, lonas y objetos sueltos en patios y azoteas.
  • Retirar macetas, muebles u objetos que puedan caer o salir proyectados.
  • No estacionar vehículos debajo de árboles, postes o estructuras inestables.
  • Cerrar puertas y ventanas de manera firme.
  • Conducir con precaución y mantener ambas manos en el volante.
  • Evitar acercarse a cables caídos y reportarlos de inmediato a las autoridades.

Ante este pronóstico, la recomendación es mantenerse informado sobre las condiciones del clima y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en las zonas donde las ráfagas de viento pueden ser más intensas. 


