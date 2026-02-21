Frente frío 37 comienza a generar vientos y bajas temperaturas
Los vientos se presentan con velocidades significativas, y Protección Civil prevé que podrían incrementarse durante las próximas horas
Protección Civil del Estado de Nuevo León informó que el Frente Frío Núm. 37 y su masa de aire ártica ya ingresan al territorio estatal, provocando vientos del norte con rachas moderadas a fuertes y un marcado descenso de las temperaturas.
La llegada de este fenómeno meteorológico genera condiciones que requieren atención especial, especialmente en áreas abiertas, montañosas y urbanas donde el viento puede alcanzar mayor intensidad.
Rachas de viento por región y posibles riesgos
Los vientos se presentan con velocidades significativas, y Protección Civil prevé que podrían incrementarse durante las próximas horas, afectando distintas regiones:
- Norte: 40 a 50 km/h
- Oriente: 50 a 70 km/h
- Metropolitana: 40 a 50 km/h
- Citrícola: 40 a 60 km/h
- Montañosa: 40 a 50 km/h
- Sur: 40 a 50 km/h
Estos vientos representan un riesgo elevado para objetos sueltos, estructuras ligeras y vehículos estacionados bajo árboles o postes. Además, podrían complicar la conducción y provocar caída de ramas, cables o lonas, aumentando la probabilidad de accidentes.
Pronóstico de temperaturas mínimas por región
El Frente Frío también traerá un descenso de temperatura que se sentirá desde este domingo y se extenderá hasta el lunes, con valores mínimos estimados en:
- Norte: 8 a 10°C
- Metropolitana: 8 a 10°C
- Oriente: 10 a 12°C
- Citrícola: 8 a 10°C
- Montañosa: 2 a 4°C
- Sur: 4 a 6°C
Medidas de seguridad ante los fuertes vientos
Protección Civil del Estado hace un llamado a la población para tomar precauciones ante las rachas de viento y minimizar riesgos:
- Asegurar techos, láminas, lonas y objetos sueltos en patios y azoteas.
- Retirar macetas, muebles u objetos que puedan caer o salir proyectados.
- No estacionar vehículos debajo de árboles, postes o estructuras inestables.
- Cerrar puertas y ventanas de manera firme.
- Conducir con precaución y mantener ambas manos en el volante.
- Evitar acercarse a cables caídos y reportarlos de inmediato a las autoridades.
Ante este pronóstico, la recomendación es mantenerse informado sobre las condiciones del clima y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en las zonas donde las ráfagas de viento pueden ser más intensas.
