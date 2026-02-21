Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_21_at_2_58_56_PM_c978f10bb4
Nuevo León

Recolecta San Pedro 15 toneladas de reciclables en drive-thru

Con estas acciones, San Pedro Garza García reafirma su posición como un referente en políticas públicas de cuidado al medio ambiente

  • 21
  • Febrero
    2026

En un esfuerzo por consolidar la cultura de la sustentabilidad en el municipio, el Gobierno de San Pedro Garza García llevó a cabo con éxito la cuarta edición de su programa Drive Thru de Reciclaje, logrando una cifra récord de más de 15 toneladas de materiales recolectados en una sola mañana.

Desde temprana hora de este sábado, el estacionamiento del Auditorio San Pedro se transformó en un centro de acopio dinámico. Organizada por la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, la jornada destacó por una fluida participación ciudadana, sumando a más de 200 automovilistas que acudieron a entregar diversos materiales.

Gestión responsable y economía circular

Entre los residuos recibidos para su correcta disposición y aprovechamiento se reportaron:

WhatsApp Image 2026-02-21 at 2.58.56 PM (1).jpeg

  • Papel y cartón

  • Vidrio

  • Plásticos PET

  • Residuos electrónicos (E-waste)

De acuerdo con las autoridades municipales, estos materiales no terminarán en rellenos sanitarios. En su lugar, serán canalizados a empresas con convenios específicos para su transformación, asegurando que se reintegren a la cadena de valor y promoviendo una verdadera economía circular.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 2.58.56 PM.jpeg

Incentivos verdes para la ciudadanía

Para premiar el compromiso ambiental de los sampetrinos, el municipio entregó a los asistentes kits de artículos de limpieza, así como árboles y plantas de la región. Con esto, se busca no solo la correcta gestión de la basura, sino también el incremento de la masa forestal en los hogares del municipio.

"Este programa se consolida como una acción permanente para mantener un San Pedro más limpio, ordenado y comprometido con la sustentabilidad", señalaron organizadores del evento.

Con estas acciones, San Pedro Garza García reafirma su posición como un referente en políticas públicas de cuidado al medio ambiente y corresponsabilidad ciudadana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_el_mencho_e9d051f014
Activa Coahuila operativo especial tras muerte de 'El Mencho'
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T101006_938_e717cd8610
'Tarjetazo' responsable: usa tu crédito sin afectar tu bolsillo
descarga_2_a5aae5b617
Venezuela rechaza prórroga de 'emergencia nacional' de EUA
publicidad

Últimas Noticias

cuerpo_el_mencho_33623a98f2
Cuerpo de 'El Mencho' llega escoltado por Guardia Nacional a CDMX
coahuila_rh_sureste_c01f6bc3ab
Cuestionan toma de protesta en asociación de RH Coahuila Sureste
Whats_App_Image_2026_02_22_at_4_39_51_PM_a0e630df5a
Hacen rodada Corazones en Bici y reúne a 70 personas en Monterrey
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×