Recolecta San Pedro 15 toneladas de reciclables en drive-thru

En un esfuerzo por consolidar la cultura de la sustentabilidad en el municipio, el Gobierno de San Pedro Garza García llevó a cabo con éxito la cuarta edición de su programa Drive Thru de Reciclaje, logrando una cifra récord de más de 15 toneladas de materiales recolectados en una sola mañana.

Desde temprana hora de este sábado, el estacionamiento del Auditorio San Pedro se transformó en un centro de acopio dinámico. Organizada por la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, la jornada destacó por una fluida participación ciudadana, sumando a más de 200 automovilistas que acudieron a entregar diversos materiales.

Gestión responsable y economía circular

Entre los residuos recibidos para su correcta disposición y aprovechamiento se reportaron:

Papel y cartón

Vidrio

Plásticos PET

Residuos electrónicos (E-waste)

De acuerdo con las autoridades municipales, estos materiales no terminarán en rellenos sanitarios. En su lugar, serán canalizados a empresas con convenios específicos para su transformación, asegurando que se reintegren a la cadena de valor y promoviendo una verdadera economía circular.

Incentivos verdes para la ciudadanía

Para premiar el compromiso ambiental de los sampetrinos, el municipio entregó a los asistentes kits de artículos de limpieza, así como árboles y plantas de la región. Con esto, se busca no solo la correcta gestión de la basura, sino también el incremento de la masa forestal en los hogares del municipio.