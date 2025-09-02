Cerrar X
gx_f073c56379
Nuevo León

Fuertes lluvias comienzan a registrarse en Nuevo León

Además de las lluvias, se mantiene el pronóstico de actividad eléctrica, tal como ocurrió este lunes; incluso existe la probabilidad de caída de granizo

  • 02
  • Septiembre
    2025

Tal y como estaba pronosticado, pasadas las 17:00 horas de este martes comenzaron a registrarse fuertes lluvias en diferentes municipios de Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil estatal, Santiago fue la primera localidad donde hubo tormentas, particularmente en la zona de la carretera a Montemorelos y el malecón de la Presa La Boca.

Este paraje turístico sufrió grandes afectaciones, pues toda la zona se inundó y comenzó a escurrir el agua hacia la presa, la cual se verá muy beneficiada con estas lluvias.

gx.jpg

Además de las lluvias, se mantiene el pronóstico de actividad eléctrica, tal como ocurrió este lunes; incluso existe la probabilidad de caída de granizo en algunas zonas.

Se espera que las precipitaciones continúen y se extiendan a más municipios del Área Metropolitana, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones.

En caso de tener alguna emergencia, se puede hacer el reporte al 911.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T151056_571_9735fa1227
Llegará a NL quinto corazón del año para trasplante
assets_ejecentral_com_d33d4e739f
Sheinbaum fija fecha para inaugurar tren que pasará por NL
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T135304_875_87c4cf7629
Sheinbaum presentará en Monterrey avances del Tren México-NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos los fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA
d0899f43_9920_4dc5_b737_00838cf9a813_a4a43f3c6d
Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×