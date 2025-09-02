Fuertes lluvias comienzan a registrarse en Nuevo León

Tal y como estaba pronosticado, pasadas las 17:00 horas de este martes comenzaron a registrarse fuertes lluvias en diferentes municipios de Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil estatal, Santiago fue la primera localidad donde hubo tormentas, particularmente en la zona de la carretera a Montemorelos y el malecón de la Presa La Boca.

Este paraje turístico sufrió grandes afectaciones, pues toda la zona se inundó y comenzó a escurrir el agua hacia la presa, la cual se verá muy beneficiada con estas lluvias.

Además de las lluvias, se mantiene el pronóstico de actividad eléctrica, tal como ocurrió este lunes; incluso existe la probabilidad de caída de granizo en algunas zonas.

Se espera que las precipitaciones continúen y se extiendan a más municipios del Área Metropolitana, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones.

En caso de tener alguna emergencia, se puede hacer el reporte al 911.

